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贵南高铁贵州段开始运行试验

2023年06月29日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：贵南高铁贵州段开始运行试验

科技日报讯 （贺德波 王帅 记者何星辉）近日，随着试验列车55311次从贵阳北站驶出，中铁武汉电气化局铁路电力牵引供电系统远动调试高效完成，贵南高铁贵州段联调联试圆满结束，正式进入运行试验阶段。

据中国铁路成都局集团有限公司有关负责人介绍，此次运行试验主要是通过故障模拟、应急救援演练、列车运行图参数测试和按图行车试验等项目，检验高铁线路各系统正常与非正常条件下运输组织的适应性，为完善科学合理的运输组织方案提供技术依据。

在贵南高铁建设中，中铁武汉电气化局以数字建造、精益管理为抓手，从工程测算、深化设计、施工生产、试验检测、交付运维5个阶段着手，聚焦数字化、智能化、集约化和标准化，先后投入接触网智能检测小车、简统化腕臂预配平台、数字化接触网吊弦预配平台等先进工装，以科技赋能贵南高铁建设。特别是结合贵南高铁项目特点，中铁武汉电气化局研发应用了无源远动通道调试系统，有效解决了前期远动调试工作滞后带来的项目效益流失、施工质量和安全难控制的难题，保证项目按期达标开通。

据悉，贵南高铁是我国“八纵八横”铁路网包头到海南铁路通道的重要组成部分，也是黔桂首条设计时速350公里的高速铁路。贵南高铁建成通车后，从贵阳至南宁将从现在的5个多小时缩短至2小时左右。同时，贵南高铁将与成贵、贵广、沪昆等多条高铁线路接驳，对服务国家“一带一路”倡议、完善西南中南地区综合交通枢纽体系、增强区域整体经济实力和竞争力具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)
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