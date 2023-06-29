原标题：欧几里得望远镜将升空探测“暗黑”宇宙

科技日报北京6月28日电 （记者刘霞）据英国《新科学家》杂志网站26日报道，欧洲空间局的“欧几里得”空间望远镜计划于7月1日从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角发射，旨在帮助解开宇宙中两个最大的谜团：暗能量和暗物质。

这两种“黑暗”成分占宇宙总质能的95%以上，但人们看不到它们，对其组成也知之甚少。天文学家依据人类可见物质的行为推断出暗物质的存在，其就像某种额外的引力源，将万事万物聚合在一起，暗能量则使宇宙加速膨胀。

“欧几里得”上搭载有两款科学仪器：一个用来测量星系形状的可见光相机，以及一个测量星系亮度和距离的近红外探测器。该望远镜计划观测大片太空，对超过三分之一天空中的10亿个星系分门别类绘制宇宙图谱。

研究人员将绘制出两种类型的宇宙图谱。第一种是使用引力透镜现象绘制出暗物质的分布图。所谓引力透镜指较近物质（充当透镜）会扭曲并放大其后物体的光，从而揭示后者的分布情况。扭曲通常很小，但在6年服役期间，“欧几里得”预计将收集大量数据，使研究人员能借此绘制出宇宙中物质以及人类无法以其他方式看到的暗物质的分布图，更准确地了解暗物质的分布将有助于科学家们弄清其行为及组成。

另一类图谱使用重子声学振荡，即宇宙中可见重子物质的规则周期性密度涨落。这种波纹在大爆炸后不久以声波的形式形成，当时宇宙是由粒子和辐射组成的炽热、翻腾的“汤”，最终，“汤”冷却了，波纹被原地冻结，成为密度稍高的区域。随着宇宙不断膨胀，更多星系在那里形成。绘制这些“宇宙遗迹”的密度图可帮助科学家更好地了解宇宙如何膨胀，以及为什么加速膨胀。

(责编：罗知之、陈键)

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