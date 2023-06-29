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研学游不能有名无实

莫洁
2023年06月29日09:13 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】研学游不能有名无实

【光明时评】

在山间观察森林的演替恢复和生物多样性，在博物馆与文物面对面、感受历史的魅力，在非遗工坊体验雅趣、领略传统文化之美……随着暑假临近，研学游市场持续升温。不少父母精挑细选，用心制定暑期出游计划，期待“读万卷书”与“行万里路”撞个满怀，让孩子在研学游这个“行走的课堂”中收获别样的成长。

2016年，教育部等正式发布中小学研学旅行的意见文件，明确把研学计划纳入学校教育教学计划，并与学生的综合素质评价直接挂钩。此后，研学市场快速扩容，有餐饮住宿等优质资源积累的旅行社“下海”，手握生源的教培机构、留学中介、育儿自媒体等也纷纷入局，争相在教育与旅游交叠的这片蓝海中占领先机。相关数据显示，2022年，研学旅行人数突破600万人次，创历史新高。文化和旅游部发布的《“十四五”文化产业发展规划》明确提出，要大力发展研学旅游，开发集文化体验、科技创新、知识普及、娱乐休闲、亲子互动于一体的新型研学旅游产品，为火热的市场又添了一把柴。

伴随着市场的不断扩容与成熟，研学游的内涵不断丰富，形式也不断推陈出新。与此同时，也出现了鱼龙混杂等乱象，给学校与家长造成不同程度的困扰。据多家媒体报道，不少研学游无“研”无“学”只有“游”，与普通的“说走就走的旅行”并无二致。有的研学游甚至连安全都难以保障，更遑论知识性和体验度。没有优质的内容生产与专业的品质把控，就靠层层外包或者花式“讲故事”包装来凑，乏善可陈的效果可想而知。研学游有着明显的淡旺季周期特征，也让一些研学游产品的供给方无惧“坏口碑”，心存侥幸，想着下个旺季能够“大捞一把”。

研学游绝不仅仅是生意。不夸张地说，它的诞生与发展，承载着个体与社会对“更好的教育”的探索期待与育人目标。因此，规范研学游市场秩序，引导其健康发展、回归其本义，防止其被异化，就显得更加重要而紧迫。

让研学游真正名副其实，加快建立并完善相关评价标准是关键。相关评价标准的确立与完善，意味着市场准入门槛的明确，这将对市场主体起到一定的筛选作用，同时也将使各项监管有据可依。此前，江苏省等地已经出台相关规范文件，就课程设置、组织实施等设定标准规范。相信更多地方性标准的出台及全国性标准的完善，将对行业健康发展起到有力的牵引作用。

对企业来说，因市场潜力巨大，研学游仍是一门好生意，但粗放经营已不合时宜，唯有精耕细作才能在激烈的市场竞争中最终胜出。因此，与其“得过且过”、避重就轻，不如着眼长远、苦练内功，加大课程研发投入，选定细分赛道后精准发力。这也是产业升级与消费需求升级的必然要求。

相信经过多年的市场教育，消费者终能练就一双“火眼金睛”，除此之外，更为重要的或许是勇敢打破“剧场效应”“标配思维”的束缚，坚守自己的初心与定力。如此，才不会轻易被“××热”所裹挟，才不会在铺天盖地的产品兜售中失去判断、迷失方向。

（作者：莫洁，系媒体评论员）

(责编：罗知之、陈键)
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