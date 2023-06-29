原标题：规上工业企业利润呈稳步恢复态势

本报北京6月28日电（记者张翼）国家统计局28日发布数据，5月份，规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元，同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。

国家统计局工业司统计师孙晓解读数据时指出，5月份制造业利润降幅较4月份收窄7.4个百分点，带动规上工业利润降幅收窄4.9个百分点。1至5月份，规上工业企业利润同比下降18.8%，降幅较1至4月份收窄1.8个百分点。

装备制造业利润保持较快增长，工业企业利润行业结构持续改善。5月份，装备制造业利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长，拉动规上工业利润增长4.6个百分点，是贡献最大的行业板块。装备制造业利润占规上工业的比重为39.6%，较4月份上升5.3个百分点，连续三个月上升，工业企业利润行业结构改善态势明显。

消费品制造业利润降幅收窄，助推工业企业利润改善。5月份，随着消费需求不断恢复，消费品制造业利润降幅较4月份大幅收窄17.1个百分点，带动规上工业利润降幅收窄2.9个百分点。其中，皮革制鞋、纺织服装行业利润同比分别增长1.05倍、47.0%，盈利改善明显；酒饮料精制茶、食品制造行业利润分别增长10.3%、8.4%，增速分别加快8.4、2.9个百分点；医药制造业利润降幅收窄22.0个百分点。

电气水行业利润保持快速增长。5月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长35.9%，继续保持快速增长。分行业看，随着迎峰度夏电力保供深入推进，发电量持续增长，电力行业利润增长40.7%；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增长18.8%、28.9%。

“总体看，工业企业利润延续恢复态势，但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，制约企业利润进一步恢复，工业企业效益恢复的基础仍不牢固。”孙晓强调，下阶段，要落实落细推动经济持续回升向好各项政策措施，着力扩大有效需求，提高产销衔接水平，深入实施创新驱动发展战略，不断增强发展动能，推动工业经济持续巩固回升。

(责编：罗知之、陈键)

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