原标题：前5个月我国进口非洲农食产品增长26.5%

本报北京6月28日电 记者张翼28日从海关总署获悉，今年前5个月，我国共进口非洲农食产品161.5亿元，同比增长26.5%。近年来，非洲对华农产品出口增长迅速，我国已成为非洲农产品出口第二大目的地国。

产自肯尼亚的315公斤野生鳀鱼干日前运抵长沙黄花国际机场，长沙黄花机场海关按规定实施检验检疫，为这批鳀鱼干出具了入境货物检验检疫证明并办理通关放行手续。这是中国首次进口肯尼亚野生鳀鱼产品。长沙海关进出口食品安全处处长黄才新介绍，肯尼亚鳀鱼干是长沙海关参与推动准入的又一个非洲产品，有利于湖南打造非洲非资源型产品集散加工贸易中心，也有利于促进更多的非洲优质食品农产品进口，丰富国内消费者选择，促进中非贸易发展。

肯尼亚海洋渔业资源丰富，尤其蒙巴萨近海区域鳀鱼等小鱼品种富集、质量优良，且捕捞、生产成本优势明显。我国相关企业后续将进一步拓展坦桑尼亚、索马里等国货源，不仅向国内供应优质的食品原料，还可推动肯尼亚等国水产品加工产业发展，为当地居民提供就业岗位。

(责编：罗知之、陈键)

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