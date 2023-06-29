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“数实融合”推动制造业提速换挡

2023年06月29日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：“数实融合”推动制造业提速换挡

【财经论语】

制造业是立国之本、强国之基，是一个国家综合实力和国际竞争力的核心体现。新中国成立以来，在党中央的坚强领导下，我国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业历程；特别是党的十八大以来，制造业快速发展，综合实力显著增强。当前，面对复杂多变的国内外形势，我国新型工业化建设正站在关键路口。

面对世界百年未有之大变局，全球新一轮科技产业革命加快演进，制造业和数字经济加速融合，不仅深刻改变产业形态边界和企业组织形式，也在重塑制造业要素禀赋格局。在新一代信息技术引领下，我国制造业亟待升级迭代，加速构建形成现代化的制造业体系。我国经济进入新发展阶段，对制造业高质量发展提出新的要求。要看到，我国制造业总体上仍处于价值链中低端，产业大而不强、宽而不深，重点产供链存在“卡点”“堵点”，企业竞争实力有待提升，产业生态有待优化。构建现代化制造业体系，强化创新驱动、提升产供链竞争力、实现安全可靠增强韧性，是2035年基本实现新型工业化总体目标、建设社会主义现代化强国的根本要求，也是制造业实现提速换挡、提质增效绕不过去的一道“槛”。

当前，我国制造业处于“爬坡过坎”“将强未强”的关键时期，发展机遇和挑战并存。要深刻把握党的二十大精神，主动识变、科学应变、主动求变，以新型工业化为引领，加快推进现代化制造业体系建设，夯实新发展格局的产业基础。

聚集产业、企业和生态三方面关键领域，重在提升现代化制造业体系的完整性和稳定性。在产业发展布局方面，优化产业结构是构建现代化制造业体系的基础。要推动制造业体系优化升级，改造优化传统产业、巩固提升优势产业、加快发展新兴产业、积极培育未来产业，打造结构合理、协调发展、动能持续的制造业体系。在企业发展方面，企业是构建现代化制造业体系的主体，企业强，产业才能强。要瞄准世界500强，加快培育世界一流企业，大力支持发展龙头企业，打造一批具有产供链掌控力和生态影响力的“链主”企业；积极培育专精特新企业和单项冠军企业，力争在细分领域涌现更多“隐形冠军”；支持大中小企业强化产供链合作，实现融通发展新格局。在生态发展方面，产业生态是构建现代化制造业体系的“土壤”。要对标世界级产业集群，加快布局推进重点产业集群建设，推动更多资源向制造业聚集、更多政策向制造业倾斜，提升金融服务实体经济能力，打造高素质人才队伍，营造制造业稳定发展的环境；要深化改革开放，加快构建统一大市场体系，优化制造业发展的营商环境；扩大对外开放，强化产业合作交流，积极参与经贸新规则制定，深度融入全球产业链供应链体系。

聚集创新、安全和融合三方面核心要求，才能有效提升现代化制造业体系的竞争力和持续力。创新是现代化制造业体系的根本要求。要加快核心技术攻关，强化基础研究，力争实现更多“0”到“1”的突破，确保关键核心技术自主可控；要进一步强化企业创新主体地位，坚持目标导向，推动产学研深度融合，加快推进科技成果产业化进程；要完善科技创新平台建设，提供更多关键共性技术；要加快推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源等一批新的增长引擎。

安全是现代化制造业体系的根本方向。要补齐短板，围绕集成电路等卡脖子领域，鼓励企业开展上下游联合攻关，尽快实现产业化突破，提升产业链供应链韧性和安全；要着力锻造长板，在新能源汽车、光伏、动力电池、通信设备等领域打造一批“杀手锏”产品，丰富我国战略竞争工具；要夯实基础，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，夯实现代化制造业体系的根基，保持制造业比重基本稳定。

融合是现代化制造业体系的根本路径。要加快数字经济和实体经济深度融合，推动产业数字化，深化“5G+工业互联网”融合应用，推动制造业全方位、全链条数字化转型，努力提升制造业智能化、数字化水平；推动数字产业化，做强做大数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群；加快现代服务业同先进制造业融合发展，强化研发设计服务与制造业融合发展，通过研发设计提升制造业产品的高端化、智能化、绿色化和品牌化发展水平。

（作者：刘文强，系中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长）

(责编：罗知之、陈键)
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