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5月份全国规模以上工业企业利润继续改善

2023年06月29日09:17 | 来源：证券日报
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原标题：5月份全国规模以上工业企业利润继续改善

本报记者 孟 珂

6月28日，国家统计局发布数据显示，5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续3个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。

数据显示，1月份至5月份，全国规模以上工业企业利润总额同比下降18.8%，较1月份至4月份收窄1.8个百分点；营业收入同比增长0.1%，较1月份至4月份回落0.4个百分点。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，从5月份数据看，工业企业利润延续恢复态势，且好于市场预期，但外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，制约企业利润进一步恢复，工业企业效益恢复的基础仍不牢固。

值得关注的是，1月份至5月份工业企业营业收入利润率为5.19%，较上月提升0.24个百分点。

温彬表示，工业企业营业收入利润率提高，主要源于费用的下降。企业对销售费用、管理费用的压降，以及宽松货币政策带来的财务费用下降，都推动了营业收入利润率的回升。

数据显示，5月末，规模以上工业企业应收账款22.37万亿元，同比增长11.7%；产成品存货6.14万亿元，同比增长3.2%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，工业部门产成品库存增速延续放缓态势，结合营收和利润表现，工业部门整体去库存接近尾声。

温彬认为，企业去库存速度加快，主要包括两方面原因：一是内外部不确定性上升，企业盈利偏弱，对未来信心不足，主动去库存意愿上升。二是国内经济复苏斜率放缓，但仍在恢复途中，对产成品库存形成一定消耗。

数据显示，工业企业利润行业结构持续改善。1月份至5月份，采矿业实现利润总额5919.3亿元，同比下降16.2%；制造业实现利润总额18296.8亿元，同比下降23.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2472.8亿元，同比增长34.8%。

国家统计局工业司统计师孙晓表示，5月份，装备制造业利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长，拉动规上工业利润增长4.6个百分点，是贡献最大的行业板块。装备制造业利润占规上工业的比重为39.6%，较4月份上升5.3个百分点，连续3个月上升，工业企业利润行业结构改善态势明显。

分行业看，受汽车销售较快增长、新能源汽车产销两旺、投资收益增加等因素共同作用，汽车制造业利润同比增长1.02倍；电气机械行业受光伏设备、锂离子电池等新能源产品带动，利润同比增长27.3%；通用设备、专用设备、仪器仪表行业受中央空调、医疗设备、工业自动控制系统等产品带动，利润分别同比增长30.9%、27.7%、26.6%。

消费品制造业利润降幅收窄，助推工业企业利润改善。5月份，随着消费需求不断恢复，消费品制造业利润降幅较4月份大幅收窄17.1个百分点，带动规上工业利润降幅收窄2.9个百分点。

从趋势看，周茂华表示，工业部门经营状况有望延续改善态势，主要是随着国内经济活动持续恢复，宏观政策有力支持，市场需求持续回暖，工业部门库存压力逐步缓解。

(责编：罗知之、陈键)
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