我国北部海域将有雷暴大风
2023年06月29日09:44 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，29日白天至夜间，黄海西南部海域、东海西北部海域、江苏中部和南部沿岸海域、长江口附近海域将有8-10级的雷暴大风，其中部分海域风力可达11-12级。
6月29日白天至7月1日夜间，渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海西南部和中西部海域、北部湾将有5-7级、阵风8级的风。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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