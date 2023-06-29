6月28日，以“时不我待”为主题的MWC上海世界移动通信大会在上海开幕。今年的展会聚焦“5G变革、数字万物、超越现实+”三大方向，共设5个展馆，全球近300余家全产业生态系统的参展商展示了最新的信息通信技术成果。

本次大会上，中国广电亮相MWC世界通信大会上海展，展台以“广袤未来 万物共生”为主题，携旗下数智专网、5G新通话和中国广电青春卡等创新服务参展。据介绍，中国广电正逐步形成以5G技术驱动为核心链接数字生态的独特增长曲线。特色展品匹配到更多样化、泛人群的多元场景需求，吸引了大众、媒体以及行业伙伴的重点关注。丰富多维的沉浸互动形式，为观展嘉宾带来了全新的视觉和体验。

中国广电5G首席战略官徐达与江苏有线党委书记、董事长姜龙共同完成了中国广电5G新通话首呼，打通了192高清视话，通过手势触发语音动画表情互相“点赞”示意，展现了5G多媒体实时交互服务能力，开启了智慧通话的新“视界”。5G新通话首呼标志着中国广电语音通信服务告别传统通话模式，将为用户提供多媒体通话与数据应用深度融合的全新实时通信服务，以多媒体视话、智能视话和交互应用为代表的新通话业务将覆盖个人和行业全场景通信需求，开启全新5G市场。

中国广电相关负责人表示，未来，公司将秉承“差异化竞争”理念，继续推进5G网络服务发展，发挥700MHz黄金频段广覆盖、高穿透、低时延的优势，为用户提供更具品质和价值的5G服务体验的同时，着力推动信息通信与广播电视行业高质量发展，构建广电特色的“有线+5G+内容”融合发展新业态，增强用户对智慧广电、信息服务、数字生活的获得感和幸福感，更好地满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经