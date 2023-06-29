人民网北京6月29日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月28日，以“‘海洋十年’和合共生”为主题的2023东亚海洋合作平台青岛论坛开幕，旨在打造东亚海洋合作互联互通、共商共建共享的交流平台，促进东亚地区海洋可持续发展。山东省副省长范波、自然资源部总规划师武文忠参加开幕式暨主论坛并致辞，联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森参加开幕式并作主论坛主题发言。

范波指出，海洋对于人类社会生存和发展具有重要意义。山东坚持陆海统筹、向海图强，深入实施海洋强省建设行动，努力打造全国海洋经济引领区。海洋兴则山东兴，海洋强则山东强。山东将持续深化海洋经济合作、海洋科技创新、海洋环境保护、海洋人文交流，愿与各方一道，以海洋为纽带，积极参与“联合国海洋科学促进可持续发展十年”行动计划（以下简称“海洋十年”），努力实现全方位、深层次、宽领域的海洋开放合作。

武文忠指出，中国海洋发展正面临历史性转变的重要机遇，进入以保护海洋生态环境优化经济增长的新阶段。我们要积极探索以海洋生态产品价值实现、科技创新促进海洋高质量发展的新路径。要支持基础性、应用性和前沿性海洋科学研究；构建现代海洋产业体系；系统保护和修复海洋生态环境；加强国际合作，发展蓝色伙伴关系，促进各国凝聚更多共识，为实现2030海洋可持续发展目标共同行动。

6月27日~29日，论坛聚焦“海洋十年”七大愿景之一——“健康且有复原力的海洋”，设置了海洋生态环境保护修复与防灾减灾论坛、深海保护与利用论坛、2023国际蓝碳论坛等9个分论坛。国家管辖外海域生物多样性养护和可持续利用协定成就和展望国际研讨会、2023东亚海洋博览会同期举行。

论坛期间开展了多项活动。在国际合作方面，相关参与方共发起“海洋十年”、东亚海洋治理、蓝碳三个青岛倡议，成立国际海洋城市智库联盟；在公共产品方面，“零碳会议”暨碳中和证书颁发，《全球近实时碳排放报告（2022—2023）》发布；在促进产业发展方面，海洋碳汇交易签约仪式举行，山东省海洋科技成果转移转化中心和“海洋十年”国际海洋场景创新合作中心揭牌启用，超20家欧亚企业到山东考察对接，引进多个人才项目、产业项目。

(责编：杨曦、高雷)

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