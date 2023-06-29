原标题：累计创造17万就业岗位 飞鹤助农实践获评乡村振兴优秀案例

6月28日，中国报业协会乡村振兴品牌推进大会在齐齐哈尔市举行。活动由中国报业协会、中国乡村发展基金会等主办，会上发布中国报业乡村振兴优秀案例，中国飞鹤依托产业链打造“共富链”的实践案例成功入选。

“实施乡村振兴战略，是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代‘三农’工作的总抓手。”中国报业协会副理事长、重庆日报报业集团党委书记向泽映代表中国报业协会理事长张建星讲话，他指出，为总结各地乡村振兴丰富的实践经验，激发各地干部群众参与乡村振兴战略的积极性和奋斗热情，2022年，中国报业协会联合中国乡村发展基金会，在全国报业系统内开展乡村振兴优秀案例征集活动。

产业振兴是乡村振兴的抓手。乳业横跨一二三产业，天然与三农发展及乡村振兴血脉相连。飞鹤党委书记朱天龙在会上表示，飞鹤正以实际行动，切实、全面、深度贯彻落实乡村振兴战略，坚守在乡村振兴最前线，基于产业链和乡亲们一起致富。

据了解，目前飞鹤共有10个工厂、12个牧场和近100万亩专属农场。依托产业集群，飞鹤创新“工厂+牧场+合作社+农户”的模式，将产业链打造成“共富链”，通过土地流转、吸纳就业、技术培训等方式，带动农民就业增收，实现“产业富民、产业留人”。

在产业集群的杠杆效应下，飞鹤有效带动了上下游相关产业的协同发展，为区域经济注入了活力。截至目前，飞鹤累计创造17万个就业岗位，拉动15万农民增收致富，带动黑龙江省100多万亩耕地增值。

以克东县为例，2001年，飞鹤结合该县建设“乳业大县”的目标，打造了奶粉行业第一条全产业链，带动落地产业链适配关联项目18个，累计投资金额近60亿元。截至2022年，飞鹤累计为克东县纳税超过85亿元，对县财政收入起到显著的拉动作用。

“让广大农民深度融入现代产业链，扩大农村就业和增加农民收入，是飞鹤一直在探索的方向”。飞鹤副总裁陈晓东介绍，飞鹤的“共富链”上不仅诞生了许许多多的“奔富”家庭，还有效带动了人才回流、助力人才成长。乡村振兴是一个系统工程，需要全社会的共同参与和支持。未来，飞鹤将继续发挥乳企龙头的带动作用，推动区域高质量发展，助力乡村振兴战略落地。

(责编：曹淼、李源)

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