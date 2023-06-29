6月29日，第三届中国-非洲经贸博览会在湖南省长沙市开幕。作为本次中非博览会上建筑行业的龙头企业之一，中建二局将携手一系列高科技的项目成果和中非代表项目亮相长沙国际会展中心，聚焦“共谋发展，共享未来”大会主题，围绕海外工程、基础设施建设、绿色能源设施建设和科技创新智慧建造四个板块，展示中国建筑服务国家战略的央企担当。

“非”越山海，建筑使你我更近

走进中建二局展区，映入眼帘的便是非洲EB克劳特立交桥沙盘模型，这也是二局积极参与高质量共建“一带一路”的建筑项目缩影，代表着二局的“超越”精神顺着工程师的步伐，传递到了全球24个国家。目前中建二局海外员工8000余人，属地占比超80%，设境外机构16个，已形成以越南为中心的东南亚和以南非为中心的东南非两大核心区域市场，以完善的全球化供应体系稳步拓宽海外业务高质量发展，让中国制造闪耀世界。

今年是共建“一带一路”倡议提出的十周年。十年来，该公司始终坚定不移、全力以赴践行中国建筑“一个方位、六个目标、五个路径”为内涵的“海外高质量发展战略”，高质量共建“一带一路”，为非洲建设贡献了央企力量。先后承接了世界上规模最大的露天铀矿纳米比亚湖山铀矿、厄立特里亚光伏项目、赞比亚养老金项目、南非北汽汽车工厂等一大批重大项目，并将业务拓展至卢旺达、肯尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦、厄立特里亚、马拉维等众多国别地区。

从上个世纪80年代开始，中建二局积极响应国家号召，向中东地区国家派遣劳务，到如今工程项目遍布大半个非洲，历经37年，中国建筑拉近了南北半球的距离。

“非”常活力，基建使生活便利

“传统市场品牌化、主导市场高端化、新兴市场专业化”一直是中建二局坚持的发展战略。该公司先后参与了世纪工程——高原铁路以及哈大高铁、沪杭高铁、沈丹客专等世界顶尖(高速)铁路建设；郑州、西安、青岛、天津、深圳等11个城市轨道交通建设；连霍高速、京新高速、太行山高速等高速公路建设；九江、岳阳等10余个长江大保护项目建设。

往展区深处走，一幢栩栩如生的沙盘模型映入眼帘，这便是集多种垃圾处理、焚烧发电、文旅地标等功能于一体的雄安垃圾综合处理设施项目模型。该项目是中国首个地下/半地下的垃圾综合处理设施，先进性应用垃圾焚烧发电烟气净化超低排放技术、城市垃圾固废协同处理技术等达到超低污排放，真正实现“临避”变“邻利”，垃圾电厂变身郊野公园，建成后将助力雄安新区成为天蓝、地绿、水秀的美丽家园。

中建二局作为重大基建工程深耕者，经营范围涉及铁路、公路、城市轨道交通、机场码头、矿山剥离、油页岩开发、地下综合管廊等类别。新常态发展下的二局正发挥自身优势，通过一批批优质基建项目朝着基础设施领域跨越转型，致力成为该领域的主力军。

“非”凡智造，科技使未来更美

绿色建造、智慧建造已经是“中国建造”战略的重要组成部分。中建二局施工项目最大限度利用工序穿插，对设计、采购、施工进行周密计划的高效建造；布局以设计服务、方案优化、措施改进、精细管理为体系，实现品质保障、价值创造的精益建造；搭建以互联网、物联网、人工智能等先进信息技术与建造技术融合为系统，提高建造过程智能化水平的智慧建造。

“在能源创新业务方面，我们是建筑行业前进路上的拓荒者。”博览会现场，正在解说的项目工程师为大家介绍。中建二局在抽水蓄能电站、光伏、风电、LNG 储能方面全面发展，承接了光伏项目总装机容量超1000兆瓦，风电项目总装机容量超2700兆瓦，承揽全国41%储量的LNG储能项目，2021年与国网新源和国投电力合资成立辽宁庄河抽水蓄能电站项目公司，迈出了中建系统在抽水蓄能领域转型发展的第一步。

伴随着我国核电事业日新月异的发展，中建二局通过30余年不懈努力，在核电建设领域已具备雄厚实力。“华龙一号”是在我国30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，根据我国和全球最新安全要求研发的先进百万千瓦级压水堆核电技术经验，其安全指标和技术性能达到了国际三代核电技术的先进水平，具有完整自主知识产权。

项目工程师表示，中建二局将始终围绕中国建筑“海外高质量发展战略”要求，持续共建“一带一路”高质量发展和构建“人类命运共同体”，同世界人民一道携手筑梦、共创未来。

(责编：曹淼、李源)

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