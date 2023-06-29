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高通发布《2022高通中国企业责任报告》

2023年06月29日14:04 | 来源：人民网
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6月29日，高通公司（以下简称“高通”）发布《2022高通中国企业责任报告》，这是高通连续第八年发布其中国区企业责任报告。此份报告介绍了高通如何通过赋能数字化转型、负责任地经营以及可持续地运营这三个战略重点领域，指导公司践行富有意义的创新并逐步实现2025年企业责任目标。报告还介绍了2022财年高通在中国开展的各项企业责任工作。

高通公司中国区董事长孟樸表示：“富有意义的创新不仅仅只是一项理念，它是高通业务各个方面的指导原则，包括企业责任、产品设计与生产、企业文化和行业合作等。在中国，随着高通的先进技术应用于农业、教育、医疗保健等领域，我们积极开展合作，切实履行社会责任，支持各行业向高端、绿色和智能化转型，实现我们弥合数字鸿沟，促进社会公平、包容性和可持续发展的目标。”

2022财年，高通在中国企业责任工作的亮点包括：

通过高通“无线关爱”计划，公司将先进的无线技术带给最需要的人群和社区。该计划借助前沿技术和创新，加速全球范围内的可持续性和包容性发展。高通和中国乡村发展基金会合作开展“智慧农业”项目，捐赠智能农机设备并组织关于现代农业实践方面的培训。在“无线关爱”计划的支持下，中国红十字基金会推出“红通通”在线培训平台，组织社会工作领域的专家研发设计课程和活动，赋能基层医务工作者，筑牢公民健康的第一道防线。截至2022年底，累计超过10万人次参加了培训。

积极培养下一代创新者，为来自不同背景的学生提供平等的机会接受STEM（科学、技术、工程、数学）教育。2022财年，高通和友成企业家乡村发展基金会合作开展“编程·创未来”项目，致力于赋能乡村教师，助力培养乡村学生的计算机素养及数字化创造力。高通与上海真爱梦想公益基金会继续合作，在学校和社区中心开展STEM课程和活动。截至2022财年底，在国内，超过23万名师生从高通支持的STEM活动中受益。

负责任地运营，并致力于环境的可持续发展。旗舰级骁龙移动平台产品功耗每年降低10%，是公司重要的2025年企业责任目标之一。2022财年，高通位于无锡的制造工厂获得了ISO50001能源管理认证，节省了约220万千瓦时的电力，减少了约1500吨二氧化碳当量（tCO2e）的温室气体排放。同时，无锡制造工厂通过采用水回收技术，每年节水超过35,000立方米。

(责编：曹淼、李源)
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