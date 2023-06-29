人民网北京6月29日电 （记者王仁宏）据农业农村部网站消息，为加快推进“数字重庆”建设和数智化赋能乡村振兴，6月26日，农业农村部大数据发展中心与重庆市农业农村委员会签署合作备忘录。

据介绍，双方将在夯实数字化变革基础、迭代升级农业农村数据平台、创新数字乡村及智慧农业应用、构建数字化人才交流培养机制等方面开展全面务实合作。共同推动农业农村大数据公共平台基座与“数字重庆”一体化智能化公共数据平台相融合，加快在重庆建成“三融五跨”农业农村大数据平台，推广使用“农事直通（重庆版）”“渝农码”等农业公共服务平台工具，打造重庆全域农业农村用地“一张图”和乡村发展动态数据库，形成更多先进适用、易于推广的成果，为数智化赋能重庆农业农村现代化建设培育新优势、再添新动能，助推重庆农业农村数字化加快转型升级，助力重庆乡村全面振兴。

(责编：王仁宏、高雷)

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