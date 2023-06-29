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海河水利委员会会同河北省河长办开展联合督导 切实保障漳卫南运河防洪安全

2023年06月29日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，为深入落实“流域机构+省级河长办”协作机制，持续推进妨碍河道行洪突出问题清理整治工作，近日，海河水利委员会会同河北省河长办成立工作组，对河北省邯郸市境内漳河、卫河开展联合督导，进一步压实属地河长责任，督促指导相关部门单位履职尽责，切实保障漳卫南运河防洪安全。

工作组现场抽查了漳河临漳段、魏县段，卫河魏县段等18处问题点位，对阻水片林、违建房屋等妨碍河道行洪突出问题整改落实情况进行复核，并详细了解滩地村庄搬迁、违建拆除等整改工作情况。

工作组强调，海河流域已进入汛期，漳卫南运河作为海河流域南片骨干行洪河道，地位重要，不容有失。各部门、单位要深刻汲取“21·7”洪水经验教训，切实提高重视程度，将确保河道行洪安全纳入河长制工作目标，充分发挥考核“指挥棒”作用，坚持举一反三、多措并举、凝聚合力，问题整改要始终坚持依法依规，重大问题要及时提请更高层级河长协调解决，全力确保河道行洪安全。

(责编：王仁宏、高雷)
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