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成就客户美好生活 江铃乐行新能源正式发布

2023年06月29日14:21 | 来源：中央广电总台国际在线
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原标题：成就客户美好生活 江铃乐行新能源正式发布

6月15日，以“成就客户美好生活”为主题的江铃汽车新能源品牌发布会在上海2023亚洲物流双年展举行。活动中，江铃乐行新能源品牌正式对外官宣，开启江铃汽车在新能源领域的新征程。同时，旗下全新纯电平台轻卡江铃乐行E路达也正式全球首发上市，圆梦物流用户低碳高效的升级期待。此外，别具一格的智慧物流、绿色通勤、任务&改装主题展区，更是成为展会中美好生活打卡地。在电动智能化汽车产业浪潮下，江铃乐行新能源的这场“盛夏之宴”，不仅为物流行业升级注入新动能，更尽显中国商用车焕新前行的新力量。

焕新出发 做乐观主义行动派

此届亚洲物流双年展云集700+物流企业，而江铃乐行新能源无疑是最具“吸睛体质”。 独特的快递物流、果蔬／生鲜配送、建材家居、绿色通勤、市政工程等主题场景设计，展现江铃乐行对于美好生活全场景的构建，折射出江铃乐行品牌的哲理思考，“让用户乐在其中，向着美好生活不断前行”。

江铃汽车副总裁、江铃乐行新能源CEO吴晓军表示，乐行是一种人生境界，以乐观主义共同奔向美好；也是一种人生态度，以乐观主义直面挑战；更是一种生活形态，以行与乐的方式拥抱热爱。江铃汽车风雨兼程几十载，始终坚持“以客户为中心”，已经助力数以百万计的家庭迈入“美好”生活。伴随汽车行业驶入“新四化”快车道，新能源产品性能日趋成熟、应用场景增多、客户接受度提升，车企也迎来朝着绿色、科技方向转型的关键时期。作为老牌车企，江铃汽车深谙责任，心系运力用户，为此全面拥抱新能源智能化的趋势，江铃乐行新能源应势而至。事实上，江铃乐行新能源的焕新，本质上是以美好生活全场景为入口，重新解构物流行业转型升级路径，从而打破“单一、低效”的壁垒和束缚，让所有物流奋斗者，都能乐于出行不断向前。

成就客户 美好生活全场景专家

乘时代之风，布发展新局。随着双碳战略和人工智能的加速发展，新能源汽车产业已经进入快车道。同时，物流行业正从单纯追求降本增效，向高效、节能、定制化方向升级。出于对趋势的把脉和理解，江铃乐行新能源从全局视角，对节能减排、降本增效、良性运营的行业考题，给出了“全场景的产品覆盖、全场景的客户服务、全场景的生态构建”这一系统化解决方案，真正意义上为用户创造最大价值。

据了解，全场景的产品覆盖将以纯电为主，兼顾增程、氢燃料、换电等多重技术路线，通过产品平台模块化，实现客户需求多元化组合，让客户好运货；全场景的客户服务，将为用户提供低门槛用车、数字化、智能驾驶等服务，以全生命周期体验，让客户货好运；全场景的生态构建，将携手经销商、物流及货运平台头部玩家，打造绿色运力生态“朋友圈”，共创高效运力生态助力客户降本增效，让客户运好货。

吴晓军表示，客户最大的价值期待就是八个字“降低成本、提高收益”， 江铃乐行所有产品和服务始于客户、终于客户，为客户构建更为全面的价值成就体系，用心成为美好生活全场景专家。

技术领势 打通新能源全场景赛道

打造美好生活全场景，必须拥有坚实的创新技术。而此次发布会上，江铃乐行新能源所展现的先进纯电智能技术，无疑正是成就用户美好生活的底气所在，已然抢占了新能源赛道和技术制高点。在发布会现场，江铃汽车执行副总裁、产品研发总院院长丁文敏，分享了江铃新一代新能源技术架构的“硬实力”。

他表示，全新架构具有“强悍、澎湃、智慧”三大核心基因，江铃乐行新能源产品具备全领域、全天候超强运行能力。底盘层面，具有卓越的可靠性能、通过性能、载重性能、安全性能四大优势。动力层面，依托 J-Blue江铃新能源超级动力技术，行业首发高扭矩扁线电机、SiC 碳化硅多合一控制器技术、以及 EHB 制动能量回收技术，综合工况能量回收达到19%，百公里电耗降低4-7kWh，运营成本更低；匹配新一代高安全超能电池，行业首发高效轻量化集成式电驱桥，动力更强劲，0-50km/h只需6.2s，加速更快，理论最大爬坡度达到32%，实现全地形驾驭能力，满足物流货运的全场景要求。

智慧出行层面，江铃乐行全新一代新能源技术架构还具备强大的智慧系统，由 J-space 智能座 舱、J-link 智慧星云、J-pilot 智能驾驶组成，通过深度融合江铃乐行新型底盘，正式开启江铃乐行的智慧运力新时代。

江铃乐行E路达上市 定义纯电轻卡新标杆

作为第七届中国新能源物流车挑战赛中“冠军车型”， 江铃乐行E路达一经发布便备受瞩目。作为江铃乐行新能源品牌首款纯电轻卡，江铃乐行E路达是全新正向开发的力作，搭载多项全球首发技术，具备越级舒适、高效收益、可靠品质、安全周到、超值保障为一体的突出价值优势。江铃乐行E路达的领先技术，也让其具备全场景物流适配性，满足多样化、个性化智慧物流升级需求。在此次正式全球首发上市活动中，江铃乐行E路达公布了其应对不同场景的各类型版本价格。

据了解，此次江铃乐行将为市场提供八款E路达车型，售价区间为182,588元至269,888元。同时，为回馈新老客户对于江铃乐行的支持，在上市之际用户将会享受到包含定金礼、幸运礼、金融礼等7大超值购车福利政策，并开通线上商城，让用户更实惠、更方便购车。

领先的技术实力，也让江铃乐行E路达备受业界认可。现场，江铃乐行E路达首批大客户订单交付及生态伙伴签约仪式成功举行，首批意向订单突破万台，这意味着江铃乐行新能源在成就客户的道路上，迈出了坚实一步。未来，江铃乐行新能源还将陆续推出覆盖智慧物流、绿色客运、任务&改装领域的优质产品，持续为客户创造美好生活赋能。

随着国家“双碳”目标的推进、汽车业新能源化、智能化的变革，江铃乐行新能源品牌焕新向上，既是对商用车发展新路径的探索，也是对物流行业转型升级的助攻。未来，江铃乐行新能源将站在新起点，积极践行“以科技变革未来、以智造振兴产业、以实力服务用户”的战略思路，持续引领行业高质量发展，与用户共享、共建、共创美好生活新蓝图。

(责编：曹淼、李源)
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