人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰）“现在真是方便得很，孩子给我们网购衣服、鞋子，客车就帮着带上来了，我们要给孩子寄点农家菜，当天就能收到。”重庆市綦江区郭扶镇龙泉村村民老刘说。

近年来，我国在实现了具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车、通邮的基础上，各地又将农村客货邮融合发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略的重要抓手，积极开展探索实践，取得了良好成效，促进了农村交通运输集约化发展，给老百姓生产生活带来了实实在在的便利。

6月28日，交通运输部、国家邮政局、国家乡村振兴局、中国邮政集团联合组织召开推进农村客货邮融合发展电视电话会议。会议指出，推进农村客货邮融合发展是为农村群众解难题、办实事的民生工程，是畅通城乡要素流动的重要抓手，是乡村产业发展的重要支撑，对加快建设交通强国和农业强国、服务全面推进乡村振兴、增强人民群众获得感幸福感安全感具有十分重要的意义。

“叮！”伴随着一声清脆的信息提示音，山东冠县烟庄街道良友蔬菜基地经理成万良熟练的打开了手机的线上销售APP，“水果黄瓜5吨、西红柿10吨、圆茄5吨、丝瓜3吨……”，他根据预售信息快速的记录着需要在半日之内的发货清单。

近年来，随着电商团购平台崛起，各地把农村客货邮融合发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略的重要抓手，这让外出打工的90后的成万良怡毅然决然回到家乡，开启了自己的蔬菜电商之路。经过不断尝试与不懈努力，现阶段线上渠道日供货量达到100余吨，不但解决了本村本乡镇的农产品滞销问题，还极大的解决了聊城地区及周边的农产品滞销问题，保证了乡亲们的利益。

事实上，今年2月13日发布的《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》）就提出，要加快发展现代乡村服务业，推动农村客货邮融合发展。

《意见》明确，加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，建设县域集采集配中心，推动农村客货邮融合发展，大力发展共同配送、即时零售等新模式，推动冷链物流服务网络向乡村下沉；鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。

今年4月份，交通运输部办公厅印发的《推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》（以下简称《工作要点》）中也提出，要加快推进农村物流体系建设，深入推进农村客货邮融合发展。

此次会议再次就客货邮融合发展提出了新的要求，会议指出，要扎实推进农村客货邮融合发展，加快完善农村交通运输体系，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施、加快农业农村现代化提供有力保障。要坚持因地制宜，加快构建功能集约、便利高效的农村客货邮融合发展模式，畅通幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”。

会议指出，要建立协同工作机制，构建政府引导部门协同的工作格局。加强统筹规划，打造科学合理的发展体系。加强场站资源共享，构建便民利民的基础设施网。加强运力资源共用，构建高效便捷的运输服务网。加强信息资源互通，构建供需精准对接的信息联通网。加强上下游产业拓展，提升支撑产业发展能力。加强政策协同，完善长效稳定保障体系。

截至目前，全国共建成客货邮服务站点5万余个，开通客货邮融合线路8000余条，投入代运邮件快件客车近3万辆，农村货运班车7000余辆，客车年代运邮件快件超2亿件。

(责编：申佳平、高雷)

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