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长江保护修复攻坚战取得积极成效 长江经济带水质优良断面比例为94%

2023年06月29日14:59 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （欧阳易佳）6月29日，生态环境部召开6月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾在发布会上表示，自《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》发布以来，长江保护修复各项工作取得积极成效。

“长江水环境质量持续向好，2023年1-5月，长江经济带水质优良断面（Ⅰ-Ⅲ类）比例为94%，长江干流国控断面连续3年全线达到Ⅱ类水质。 ”刘友宾说。

刘友宾介绍，截至目前，长江经济带88.2%的乡镇级集中式饮用水源保护区完成定界立标；地级及以上城市黑臭水体基本消除，县级城市黑臭水体整治稳步推进；累计排查6万公里河湖岸线，解决污水直排、乱排问题4.2万余个；省级及以上工业园区建成1703座污水集中处理设施，解决污水管网不完善、设施运行不正常等问题752个；存在环境问题的1164座尾矿库中，1054座完成整改；江苏、江西、湖北、湖南、贵州等沿江5省份印发实施总磷污染控制方案。

(责编：申佳平、高雷)
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