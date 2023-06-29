企业是推动经济社会发展的重要力量。过去几年，世纪疫情和百年变局交织叠加，身处历史演变的十字路口，世界更加需要企业家在不确定性中强化担当，以对市场的深刻理解，把握经济发展的确定性方向，寻找经济发展的确定性机遇，汇聚经济发展的确定性力量。

6月27日至29日，时隔四年，世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）再度启幕。让我们以“企业家精神：世界经济驱动力”为题，回顾倾听这些企业家的确定声音。