《对话企业家》年中特辑
凝聚发展共识 汇聚确定力量
2023年06月29日15:03 | 来源：人民网
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企业是推动经济社会发展的重要力量。过去几年，世纪疫情和百年变局交织叠加，身处历史演变的十字路口，世界更加需要企业家在不确定性中强化担当，以对市场的深刻理解，把握经济发展的确定性方向，寻找经济发展的确定性机遇，汇聚经济发展的确定性力量。
6月27日至29日，时隔四年，世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）再度启幕。让我们以“企业家精神：世界经济驱动力”为题，回顾倾听这些企业家的确定声音。
出品人：叶蓁蓁
总策划：罗 华
总监制：孙海峰
制片人：章斐然
监 制：吕 骞
策 划：陈 键 李 源
统 筹：王仁宏 曹 淼
设 计：张 晗
包 装：王仁宏 实习生韩昕宁
剪 辑：实习生韩昕宁
(责编：王仁宏、吕骞)
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