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国家发改委发布2023年全国节能宣传周活动招贴画

2023年06月29日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为开展好2023年全国节能宣传周活动，国家发展改革委制作了招贴画（共2张），用于全国节能宣传周相关宣传活动。

图片来源：国家发展改革委官网

图片来源：国家发展改革委官网

据介绍，2023年全国节能宣传周活动招贴画设计思路本次活动招贴画围绕“节能降碳，你我同行”主题设计，以向广大人民群众传播节能理念为主要目标，着重体现绿色低碳的生产生活，用象征的手法，由与绿色生产联系紧密的清洁能源、绿色工厂、储能设施、节能降碳改造、新能源汽车等元素组成第一个字母“E”代表能源（Energy）；由与绿色生活联系紧密的节约用电、节能产品、绿色出行、循环利用等元素组成第二个字母“E”代表效率（Efficiency）。两张海报合并组成字母“EE”，为英文单词能效（Energy Efficiency）的常用缩写。

(责编：申佳平、高雷)
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