原标题：岚图梦想家作为指定用车为第三届中非经贸博览会护航

近日，第三届中国-非洲经贸博览会在湖南长沙举办，岚图梦想家作为指定用车为大会提供出行保障服务。从6月27日起，至7月3日期间，20台岚图梦想家充分担当出行保障者角色，以硬核产品力助力做好中非经贸博览会的筹备工作，为大会的顺利召开和圆满落幕护航。

中非经贸博览会是中非合作论坛框架下最大的经贸合作平台，第三届中非经贸博览会以“共谋发展、共享未来”为主题，由湖南省人民政府和商务部共同举办，是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。中非经贸博览会是中非经贸合作的重要机制、地方对非经贸合作的重要窗口，对我国推进高水平对外开放、构建新发展格局具有重要意义。岚图汽车作为中国高端智慧电动汽车品牌，和源自东风公司的国家队“造车新实力”，以合作伙伴的身份助力第三届中非经贸博览会，为中非经贸合作的高质量发展贡献国家队力量。

大会期间，岚图梦想家发挥极致安全，舒适豪华、温暖科技、品质驾乘等优势，为大会保驾护航，提供出行保障。

凭借在智能化领域的“硬实力”，在6月17日举办的2023 全国智能驾驶测试赛 (长三角赛区) 上，岚图梦想家以强大的全场景智能辅助功能，荣获 2023 全国智能驾驶测试赛优胜奖，将于 2023年 9 月角逐总决赛大奖，展现中国高端新能源汽车智能化的更高水准。预计7月，岚图梦想家将进行OTA 2.0升级，将带来更极致的智能交互体验，更好地为用户美好生活服务。

而作为本届中非经贸博览会合作伙伴企业，岚图汽车携旗下岚图FREE、岚图梦想家、岚图追光三款车型亮相博览会展会现场，以全面焕新的“中式优雅”品牌格调和中式现代豪华的产品实力，充分展现“淡、静、雅”的中国文化风韵以及中国高端新能源汽车品牌魅力，向世界展现“中国智造”的实力。

岚图汽车成立三年以来，充分整合东风公司54年的造车技术和优势资源，致力于通过具有中国文化底蕴的高端新能源汽车产品与服务，展现新时代下中国高端汽车的全新形象，为用户美好出行生活赋能。岚图汽车继助力 “中国电影三大奖”、2022中国5G+工业互联网大会、2023年世界大健康博览会等国家级活动和展会之后，此次服务中非经贸博览会，不仅体现了市场对岚图品牌的认可，更使岚图成为“中国智造”的一张优质名片，展现了中国品牌的高端化、国际化水平。

作为东风自主高端新能源品牌，岚图承载着东风公司品牌向上和探索自主品牌发展新模式的双重使命，在本次中非经贸博览会上也展示了中国高端汽车品牌形象，与众多参展企业一起，共同助力大会的举行，为世界各国贡献“中国智慧”，提供“中国方案”。以此次中非经贸博览会为契机，岚图汽车也用实际行动向世界传递了中国汽车行业的向上态势和十足信心。未来，岚图将继续以用户为中心，为用户创造美好出行生活，为中国汽车品牌真正走向世界贡献更大力量。（丰岚）

(责编：曹淼、李源)

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