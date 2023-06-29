6月27日，能链智电发布《2022年度环境、社会与管治(ESG)报告》（以下简称“报告”），披露了该公司2022年度的ESG业绩。报告涵盖了公司在绿色低碳运营、技术创新、保障员工权益、坚持社区公益4个方面的数据和成果。

能链智电以“让每个人都用上绿色能源”为愿景，通过创新的技术、产品和模式，致力于将中国交通能源领域碳排放降低10%，协助中国碳排放减少1%。在全球低碳转型的趋势下，公司2022年业绩指标取得显著增长。能链智电实现全年碳减排184.77万吨，相较于2021年全年碳减排89.6万吨，提升106.22%。

在低碳运营方面，能链智电通过源头绿色化、场站绿色化和使用绿色化，助力碳减排。

源头绿色化。能链智电为充电场站提供清洁能源电力交易。2022年，能链智电的电力交易购电量为4.39亿千瓦时，其中清洁能源（光伏、风电、水电）电量3.93亿千瓦时，清洁能源占比89.52%，通过采购清洁电力共实现减排二氧化碳30.91万吨。

场站绿色化。能链智电通过在充电场站建筑屋顶上安装分布式光伏，并配套储能设施，实现清洁能源的自发自用，帮助运营商利用光伏电为新能源汽车充电，改善能源供给结构的同时有效降低场站的购电成本。能链智电可以为充电场站提供分布式光伏项目整体解决方案，涵盖项目规划、采购施工、日常运维等各个环节。2022年6月22日，能链智电亮相2022第二十一届青岛国际车展，现场展示光储充一体系统。

使用绿色化。能链智电积极开展碳普惠创新机制，通过与战略合作伙伴快电合作，鼓励用户使用碳账户功能，获取碳积分，并计入碳账本，所得碳积分可在碳商城中进行积分兑换，从而激励用户参与碳减排。碳普惠模式让越来越多的电动车主参与到绿色行动中，推动了低碳交通的发展。截至2022年底，使用碳账户用户数量达46.3万。

在技术创新方面，能链智电与国内领先的储能系统集成商合作，布局储能以及虚拟电厂等新业态。通过虚拟电厂的运营策略，触达电动车主进行价格激励，实现“流动的虚拟电厂”。与此同时，为满足日益增长的电动汽车移动充电需求，能链智电推出一款自主研发的自动充电机器人。

值得一提的是，能链智电创造企业与员工共同成长的工作环境。鼓励员工参加各类培训，为员工提供内容丰富、参与形式灵活的内部培训。2022年，公司举办近15,480小时的培训。在常规培训外，公司针对新入职员工开展额外培训总计60次，总时长为300小时。

在积极承担企业社会责任方面，2022年，能链智电向安吉县慈善总会捐赠30万元，助力乡村振兴。

“展望未来，能链智电将以业务为依托，致力于建立更为完善的ESG管理体系，提升ESG治理水平，不断推动公司与社会的可持续发展进程。”该公司相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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