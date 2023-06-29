人民网北京6月29日电（记者罗知之）人民银行今日发布2023年第二季度企业家问卷调查报告，报告显示，企业家宏观经济热度指数为30.9%，比上季下降3.0个百分点，比上年同期上升4.3个百分点。其中，39.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”，59.9%认为“正常”，0.9%认为“偏热”。

(责编：罗知之、高雷)

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