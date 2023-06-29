人民网北京6月29日电（记者罗知之）人民银行今日发布2023年第二季度企业家问卷调查报告，报告显示，产品销售价格感受指数为43.1%，比上季下降4.7个百分点，比上年同期下降9.3个百分点。其中，7.8%的企业家认为本季产品销售价格比上季“上升”，70.6%认为“持平”，21.6%认为“下降”。

此外，原材料购进价格感受指数为50.5%，比上季下降7.5个百分点，比上年同期下降17.6个百分点。其中，16%的企业家认为本季原材料购进价格比上季“上升”，69%认为“持平”，15%认为“下降”。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经