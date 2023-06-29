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人民银行：16.3%企业家认为二季度企业经营状况“较好”

2023年06月29日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电（记者罗知之）人民银行今日发布2023年第二季度企业家问卷调查报告，报告显示，经营景气指数为49.6%，比上季上升0.4个百分点，比上年同期上升1个百分点。其中，16.3%的企业家认为本季企业经营状况“较好”，66.7%认为“一般”，17.0%认为“较差”。

盈利指数为53.2%，比上季上升5.4个百分点，比上年同期上升2个百分点。其中，32.8%的企业家认为比上季“增盈或减亏”，40.9%认为“盈亏不变”，26.4%认为“增亏或减盈”。

(责编：罗知之、高雷)
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