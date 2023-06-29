人民银行：31.9%企业家认为二季度资金周转状况“良好”
2023年06月29日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电（记者罗知之）人民银行今日发布2023年第二季度企业家问卷调查报告，报告显示，资金周转指数为59.3%，比上季下降0.7个百分点，比上年同期上升1.6个百分点。其中，31.9%的企业家认为本季资金周转状况“良好”，54.7%认为“一般”，13.4%认为“困难”。
销货款回笼指数为61.9%，比上季下降0.3个百分点，比上年同期上升2个百分点。其中，32.1%的企业家认为本季销货款回笼状况“良好”，59.5%认为“一般”，8.4%认为“困难”。
(责编：罗知之、高雷)
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