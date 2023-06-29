人民银行：14.4%居民认为二季度收入“增加”
2023年06月29日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电（记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2023年第二季度，中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，本季收入感受指数为49.7%，比上季下降1个百分点。
其中，14.4%的居民认为收入“增加”，比上季减少1.4个百分点，70.5%的居民认为收入“基本不变”，比上季增加0.8个百分点，15.1%的居民认为收入“减少”，比上季增加0.6个百分点。收入信心指数为48.5%，比上季下降1.4个百分点。
(责编：罗知之、高雷)
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