菜鸟与上海市粮食和物资储备局达成战略合作 提升保供能力及救灾效率
2023年06月29日16:51 | 来源：光明网
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原标题：菜鸟与上海市粮食和物资储备局达成战略合作 提升保供能力及救灾效率
6月28日，2023年全球智慧物流峰会上，菜鸟与上海市粮食和物资储备局签署战略合作协议，双方将在应急物流保障体系建设、物资应急保供等方面展开合作，共同探索更为高效的应急物流体系，提升应急状态下的保供能力和救灾效率。
据了解，菜鸟将利用自身覆盖全国的仓配网络、成熟的供应链能力及数智化能力，与上海市粮食和物资储备局共建紧急联动工作机制。一旦发生突发事件，菜鸟将派遣专项人员参与应急指挥调度，保障救灾物资在运输、存储、中转、配送等各环节更加准确、高效，并对物资进行全程追踪记录。当重大灾害发生时，菜鸟将联动天猫超市、大润发等提供救灾物资的紧急采购通道并开启绿色通道，优先将救灾物资送至所需地区。
据了解，菜鸟不断将自身建设的全球物流网络、国内供应链和配送能力投入到中国及全球应急救援中，已初步搭建出包括备灾管理、紧急运输、中转调拨等在内的数字化应急物流解决方案。目前，菜鸟已累计向全球150多个国家和地区运送了超3亿件医疗和生活物资。（夏秀芳 潘宾实）
(责编：曹淼、李源)
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