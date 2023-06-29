人民网北京6月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月1日，兰新高铁兰州至西宁段实现时速250公里高标运营，两地间最快59分钟可达，西宁至张掖段同步恢复运营。

兰新高铁2014年12月26日全线开通，最高设计时速250公里，常态化按时速200公里达标运营。近年来，受频发地震和泥石流等地质灾害影响，兰州至西宁、西宁至张掖段多次停运。2022年以来，铁路部门组织开展了兰新高铁兰州至西宁段线路整治和提质改造工程；同时，对西宁至张掖段实施了滑坡灾害治理工程。

2023年5月起，铁路部门按照各项规定和标准，精心组织了实施整治和提质改造工程后的兰新高铁兰州至西宁至张掖段各专业设备的联调联试、检测验收和安全评估。结果表明，该区段满足高速铁路安全稳定运营要求，其中兰州至西宁段满足高标运营要求。

兰新高铁兰州至西宁段按时速250公里高标运营后，铁路部门安排在西宁至兰州西间首次开行G字头列车，两地最快旅行时间由原来的1小时10分钟压缩至59分，西宁至北京西、上海虹桥首开G字头动车组列车，分别10小时31分、12小时58分可达；在兰新高铁相关区段共增开D字头列车日常线39列，高峰线4列，同时将20列在兰新铁路运行的普速旅客列车调整至兰新高铁相关区段运行，以增加兰州至乌鲁木齐间货运能力。

兰新高铁兰州至西宁段实现时速250公里高标运营，进一步提高了兰新高铁运营品质，优化了既有兰新铁路通道客货运输能力，将极大便利沿线各族人民群众出行，加快旅游等产业发展，推动区域经济社会发展，对助力西部大开发战略实施，促进高水平对外开放，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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