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中国太保：用“新”服务实体经济 用“心”扶持小微企业

2023年07月03日08:15 | 来源：中国网财经
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原标题：中国太保：用“新”服务实体经济 用“心”扶持小微企业

近年来，金融扶持小微、服务实体已上升为一项重要的国家战略，指引着金融企业全力发展普惠金融，为中国经济的“毛细血管”持续输血、供氧，焕发小微企业全新活力。

中国太保旗下中国太保产险太享贷成立于2016年，七年来始终将普惠金融服务实体、扶持小微根植于品牌基因之中。太享贷人初心永擎、使命在肩，专注解决小微业主融资难、融资慢问题。截至2022年底，已累计帮助近40万小微业主、个体工商户从银行等金融机构获得融资资金超1800亿，以实际行动践行太保服务品牌的责任、智慧、温度，体现险企的责任与担当。

七年来，中国太保产险太享贷秉承“以客户为中心”的理念，始终将客户服务体验作为工作的出发点和落脚点。不仅按照监管“一个办法、两个指引”的要求建立了全流程服务的可回溯，确保各环节服务的合规性，切实保障客户知情权、选择权等八大合法权益；更是通过客户服务体系的不断迭代升级，从职场环境、工具迭代、服务礼仪、流程优化、效率升级等软、硬件各方面，全面提升客户的服务体验。

2020年中国太保产险太享贷启动了客户服务体系建设的探索，2021年发布了“敬无止境、意满太享”客户服务体系1.0，2022年发布了融合“六新六智”的客户服务体系2.0。2023年在公司“新客经”体系指引下，太享贷进一步探索贯穿客户全生命周期的各项服务系统化、体系化，承接了太保服务“智慧、责任、温度”的内涵，打造精致服务、身边服务、终身服务，以及太享贷的专业、敬业、热情、细致、贴心的文化情感融入其中，用我们的“心”守护那一缕缕“微光”,汇聚成中国经济复苏的繁星与烟火气，增色中国太保产险的“金字招牌”。

江苏淮安客户李女士家里经营着一家本地小餐馆。2023年1月15日傍晚来电告知，春节前急需资金周转准备节日进货，提出投保需求。但因客户本人身体不适，子女尚在返程途中不在身边。太享贷客户经理何青青在了解客户情况后立刻动身。当天晚上当地气温骤降，何经理依然急客户所急，冒雪驱车30公里到客户家里现场指导，帮助客户从银行获得了周转资金。客户紧紧握着何青青的手，眼里泛着激动的泪光，一个劲地表达感谢……

中国太保产险太享贷根据小微企业的经营特点和实际需求，首创了保证险行业“提放保”产品。该产品重构了银行抵押贷款业务流程，使得办理全流程仅需1-2天，极大地提升了融资效率，综合融资成本仅为传统模式的一半，从根本上解决了小微企业续贷中“过桥贵、融资慢、易断桥”的痛点、难点。产品一经推出，即获得广大小微企业主和合作银行的一致好评，已累计帮助近10万多名小微企业主客户从银行等金融机构获得近1500亿元的融资资金，并多次获得业界重磅奖项。

2019年8月，该产品荣获“2019中国普惠金融产品创新典型案例”(全国仅五个)；2020年12月，荣获“中融普惠”年度案例特别奖(全国仅十个)；2021年1月，荣获年度厚道保险产品奖；2021年12月，在法拍房领域的定制产品——“法拍保”荣获“中融普惠”年度案例特别奖(全国仅十个)。2022年5月，太平洋产险个人保证保险“法拍保”业务，荣获“金诺中国金融产品传播典范”奖、“中融普惠”年度案例特别奖。

2023年，太享贷继续秉持普惠金融服务实体、银保促融服务小微的初心，创新开发了具有太保特色的房屋抵押类服务——享邸保业务，以及小微业主专属税票服务——微营保业务。拥有新能车的小微业主还能享受太享贷提供的业内领先的E享保服务。速度快、流程简、一键出额，上线后受到客户广泛赞誉，目前已覆盖全国百余座城市，充分满足了小微业主全方位的保证保险服务需求。

2023年上半年，齐先生因中标当地学校的采购项目，亟需购置大量音乐器材。齐先生首先想到了太享贷并联系了自己的专属客户经理。太享贷客户经理第一时间到达齐越先生的公司，现场为其办理。因齐先生是老客户、且个人信用记录及琴行经营情况良好，符合太享贷小微企业主专属微营保新服务的准入条件。齐先生很快在手机上完成了投保，流程更简便、时效更高效，当即成功从银行获得30万融资资金，解决了中标项目的备货资金。

经过七年的科技赋能，中国太保产险“太享贷”构建了“App+H5+小程序+企业微信”的立体化、一站式移动应用服务体系。该体系运用人工智能、光学识别、生物识别、电子签名、远程视频等技术，在充分保护客户隐私的前提下，通过智能风控决策引擎和大数据反欺诈平台，为小微企业主提供智能自动核保，将原本繁琐的手续全部交由系统处理，实现了7*24小时的全线上保证保险投保服务，快速帮助广大小微企业主、个体工商户从银行获得融资资金。构建最快一分钟审批、一秒钟放款、一站式服务的数字化智能服务体系，赢得了广大客户的信任，深刻践行了普惠金融国家服务实体、扶持小微的战略导向，体现了险企的责任与担当、彰显品牌的智慧与温度。

客户张女士在承德从事珠宝首饰生意，通过7年打拼，小店经营得有声有色。近期，张女士想增进一批新货、扩大销售品类，但融资过程并不尽如人意，偶然中从为其长期服务的中国太保寿险规划师了解到太享贷服务。收到张女士的咨询意向后，太享贷渠道马经理第一时间上门，帮助张女士通过H5测试了30万的额度，并下载App进行远程投保，让张女士体验到了足不出户、融资到家的便利服务。在线添加太享贷小程序和专属客服的企业微信，享受全程保后服务的张女士十分满意，主动向身边的朋友推荐了太享贷服务。

一声声诚挚谢意的背后，是一缕缕顽强拼搏的微光，更是一颗颗赤诚守护的初心！七年来，太享贷人深刻践行金融扶持小微、服务实体的大政方针，为小微业主们照亮着更广阔的前进道路。小微业主们，也在各行各业散发着平凡而伟大的能量，聚成大时代浪潮下一道璀璨夺目的“微光”！

展望未来，中国太保产险太享贷将继续坚定践行国家服务实体经济、扶持小微企业的战略导向，坚持“以客户为中心”的经营理念，为小微企业主提供更多、更优质的服务！

(责编：曹淼、李源)
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