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川渝41个区县将开展200余场消费促销活动

2023年07月03日08:43 | 来源：重庆日报
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原标题：2023“爱尚重庆·仲夏消费季”启动

　　6月29日至7月2日，2023“爱尚重庆·仲夏消费季”暨不夜南滨生活节在南滨路举行，由此拉开全市“仲夏消费季”系列消费促进活动序幕，川渝41个区县将开展200余场特色消费促销活动。

　　据悉，2023“仲夏消费季”期间，我市各区县将组织各具特色的“不夜生活节”。例如，北碚区将举行为期近一个月的“消夏节”活动，涵盖特色表演、直播、手作文创等内容；江津区将结合中国西部（重庆）东盟商品、海产品以及农副产品分拨中心资源优势，掀起独具特色的夜间消费交易热潮，促进夜经济提档升级。

　　“仲夏消费季”期间，各区县还将打造多场次文商旅新消费场景、新消费体验。如，巫山县与成都市诗月会等研学团队合作，将开展“跟着诗词游巫山”系列主题活动；奉节县将举行康养旅游暨土家风情文化节；南川区将举行“神龙峡漂流季”。

　　同时，露营、光影水秀、酷爽音乐节等主题活动也将上演，包括荣昌区第九届七夕河灯文化旅游节、涪陵区2023白鹤梁旅游文化节、武隆区2023仙女山露营音乐季等。

　　此外，各区县联动区内各大型商业体、企业、品牌，在消费季期间推出大力度促销活动。例如，开州区启动消费券打折促消费活动，璧山区联动美团、抖音发放“爱尚重庆 乐享璧山”消费券。（记者 郑三波）

(责编：曹淼、李源)
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