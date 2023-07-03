吴晓璐

原标题：上半年证监会开出181张罚单 私募违法违规罚单明显增多

今年以来，监管部门持续“零容忍”打击资本市场各类违法行为，强化执法震慑。

记者据证监会网站数据统计，上半年证监会和地方证监局开出181张行政处罚决定书（以下简称罚单），合计罚没金额24.2163亿元，罚没款金额已经接近去年全年（26.67亿元）。其中，信披违法、内幕交易、私募基金违法位居前三位，罚单分别有82张、29张和26张。

经与往年对比，记者发现，今年私募违法违规罚单明显增多；对出借证券账户、证券投资咨询业务违法等处罚呈现常态化；巨额罚单多集中于多次违法被罚且屡教不改的违法行为。

华东政法大学国际金融法律学院教授郑彧对《证券日报》记者表示，今年以来，监管部门处罚呈现广覆盖的特点，在虚假陈述依旧为主的罚单中，债券信披违法处罚数量增多，强监管信号明显。下半年监管部门对资本市场违法违规行为依旧保持“零容忍”，打击类型以传统的虚假陈述为主，也将涵盖各类新型违法行为，同时打击力度不减。

屡罚不改者被重罚

今年以来，信披违法和内幕交易依旧是处罚重灾区，但是处罚情况出现一些新变化。如上半年的信披违法罚单中涉及债市罚单增多，有12张，其中1例还涉及欺诈发行公司债。内幕交易罚单中，涉及内幕交易同一只股票的罚单增多，即内幕交易窝案增多。另外泄露内幕消息、怂恿他人内幕交易的亦被处罚。

虽然上半年操纵市场罚单数量仅有7张，但大多都是巨额罚单，合计罚没金额16.92亿元。对于多次违法、屡罚不改的行为，监管部门重拳出击，开出天价罚单。上半年罚没金额位居前两位的都是操纵市场罚单。

如王法铜和董邦庆利用74个证券账户，向他人借贷加杠杆配资交易四只股票，被证监会“没一罚四”，合计罚没金额高达11.27亿元，成为年内证监会开出的罚没金额最高的罚单。而早在2018年，王法铜就因操纵“如通股份”等三只股票被证监会“没一罚三”，罚没13.89亿元，同时被采取终身市场禁入措施。

任良成也是证监会罚单上的“常客”，2015年、2016年、2018年均因操纵多只股票被证监会处罚。今年再次因操纵16只股票（其中1只涉及刑事案件，未被处罚）被证监会“没一罚三”，罚没2.97亿元，罚没金额位居年内第二。同时，任良成被采取终身证券市场禁入措施。

“任良成操纵股票行为持续时间长、操纵股票多、涉案金额大，已严重扰乱证券市场秩序并造成严重社会影响。任良成已被我会行政处罚3次，目前又因涉嫌操纵证券市场犯罪被提起公诉，法院一审刑事判决已认定其构成操纵证券市场罪。”证监会表示，任良成属于典型的不知悔改、顶风作案情形，行为特别恶劣，应当依法予以严惩。

“对同一处罚对象所采取的处罚力度加大，体现了资本市场‘零容忍’的态度。”国浩律师（上海）事务所律师朱奕奕在接受《证券日报》记者采访时表示，曾因资本市场违法行为接受过监管处罚，却未引以为戒，再次实施违法违规行为，主观恶性程度更深，加大处罚力度是必要之举，在依法惩处违法者的同时，对其他市场主体也起到警示作用。

私募罚单明显增多

私募基金违法违规罚单增多，是今年证监会罚单的一个明显特点，上述26张罚单涉及10家私募机构及其相关负责人。其中，上海证监局于6月底一口气下发了对8家私募股权投资基金的24张行政处罚决定书，8家私募实控人均为胡某岗、黄某波，违法行为包括从事损害基金财产和投资者利益的投资活动、未按规定履行信披义务、未按要求报送年度财务报告、未妥善保存私募基金业务相关资料等。

“从基金数量、资产规模来看，私募基金已经是资本市场的一类重要投资者。私募证券投资基金数量多、规模小，合规水平乃至合规意识相对较低，在证监会执法能力不断提高的情况下，查处的私募基金违规案例有所增加，并不令人意外。”德恒（上海）律师事务所合伙人陈波对《证券日报》记者表示。

另外，一些新型违法行为亦受到处罚。如素有“定增王”之称的九泰基金，为参与“保底定增”，利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益而被证监会处罚。据行政处罚决定书，2017年，九泰基金通过旗下基金九泰久利参与五家上市公司保底定增，实际控制人或股东签署涉及收益保证的协议，年化收益在7%至13%不等。另外，九泰基金实控人还授意九泰久利买入某公司股票，该公司实控人承诺，未来卖出变现后实现的投资年化收益率(复利)不低于12%,否则以现金方式补偿其不足部分。

但是，直至九泰久利清算时，九泰久利未向基金份额持有人披露保底事项，基金清算财产也未包括补偿款项。截至证监会调查时，仅三家上市公司股东实际支付补偿款，合计22384.92万元，补偿款项全部汇入九泰基金股东九州证券银行账户。

实际上，2020年出台的再融资新规已经明确禁止“保底定增”，此后最高法明确保底定增协议不受法律保护。陈波表示，一般情况下，“保底定增”事发后，证监会一般不会处罚定增投资者，个别私募基金以及相关负责人被罚，原因也并非“定增保底”协议，而是背信损害所管理产品的投资者利益。

新型违法行为全覆盖

近年来对一些新型违法行为的处罚日渐常态化。新证券法将出借证券账户的禁止范围从“法人”扩大到了“任何单位和个人”，上半年共有3张罚单涉及出借股票账户。相对应的，借用证券账户的单位和个人因不同违法行为亦被处罚。

“出借证券账户等涉及新证券法规定的罚单增多，也反映了监管‘零容忍’，通过加强处罚力度，警示相关市场主体，减少相关违法违规行为的发生。”朱奕奕表示。

此外，证券投资咨询业务监管趋严，年内3张罚单涉及证券投资咨询业务违法。其中，福建天信因向证券监管部门报送的文件、资料有虚假陈述或者重大遗漏的违法行为，并且情节严重，被撤销证券投资咨询业务资格。

“近年来，监管部门根据市场的新形势，不断扩宽打击范围，涵盖到各类违法行为，体现了强监管、零容忍的监管理念。”郑彧说。

接下来，朱奕奕表示，资本市场将着力加强全面注册制下的市场秩序保护和生态塑造，继续保持零容忍的态度，加大对资本市场违法违规行为的打击力度，保护投资者利益。

另外，对于一些市场主体通过钻法律漏洞企图谋取非法利益，进而导致资本市场中出现的一些新型违法违规行为，监管部门需要不断完善、修订现有制度，同时加强打击力度，对相关市场主体起到震慑和警示作用。

(责编：杨曦、吕骞)

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