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2023雅迪冠能产品经理见面会在河北石家庄举办

2023年07月03日10:52 | 来源：中国经济网
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原标题：先锋实力，荣耀尽显！2023雅迪冠能产品经理见面会重磅启幕！

7月1日，2023·雅迪冠能产品经理见面会在石家庄举办，众多权威媒体应邀到场并亲身感受雅迪冠能旗舰新品“更高品质 超长续航”的极致骑行体验，共探雅迪“全球两轮电动车第一品牌”荣耀背后的科技与领航实力。

活动现场，雅迪冠能探索E10旗舰版、雅迪冠能奢享Q9典藏版等众多旗舰产品纷纷亮相，众多媒体嘉宾争相试骑体验，并从产品品质、续航、动力、舒适度等多方面给予高度评价。“雅迪冠能产品在各个层面都有着领先于行业的优异表现，绝对是中短途出行的‘第一选择’”，嘉宾体验官在试骑后表示。

刚刚过去的6月份，雅迪在央视总台发布的冠能探索E10旗舰版、冠能奢享Q9典藏版，成为全场关注的焦点。作为雅迪冠能系列新一代“越级之作”，雅迪冠能探索E10旗舰版开启了两轮旗舰新时代。不仅如此，雅迪冠能探索E10旗舰版搭载全新升级TTFAR 5.0 GT PRO增程系统，提供兼顾动力里程的解决方案；全新升级国际大师级专业调校，成就驾控体验；首创都市美学，重塑经典设计语言；全新升级超大车身、YADEA OS智慧中枢，让豪华、舒适、安全贯穿骑行全过程。

随着本次见面会的完美落幕，雅迪也凭借产品创新能力和引领行业的科技实力，再一次赢得了权威媒体的实力认证。25年来，雅迪通过不断地产品迭代升级，为全球用户提供中短途出行新方案，成为了全球超7000万人的出行选择，其“让亿万人享受美好出行”的品牌使命也不断清晰。

在出行领域瞬息万变的革命浪潮中，雅迪不断加码升级自身产品研发实力，以领跑全球的市场敏锐度，与用户共创，共同打造两轮出行领域品牌高质量发展新样板。

(责编：董童、李源)
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