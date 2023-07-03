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首个出行行业党建云平台发布 高德打车为出行生态提供党建上云能力

2023年07月03日11:13 | 来源：央广网
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原标题：首个出行行业党建云平台发布，高德打车为出行生态提供党建上云能力

7月1日，全国首个面向出行行业的党建云平台正式上线，为新业态的党建工作提供了新阵地。该平台由高德地图打造，将提供给高德打车生态伙伴使用。

党的二十大报告中指出，要加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设。据全国总工会发布的第九次全国职工队伍状况调查，目前全国新就业形态劳动者8400万人。出租车、网约车驾驶员为新就业群体的主要代表，分布散、流动快的职业特点，为新业态党建工作带来新挑战。

为支持出行新业态更好地发挥党建引领作用，高德地图打造党建云平台，为高德打车合作的巡游出租车企业、网络预约出租车企业提供党建上云能力，方便出行生态企业高效、有序、便捷地开展党建活动，促进出行行业党建工作信息化。

在党建云平台上，各出行企业能够围绕亮标识、优服务，强引领、树标杆为目标，常态化开展云上党建活动，加强党的思想建设，树立党员先锋模范典型，以党员影响群众，以支部带动行业，塑造行业文明新风。未来，驾驶员群体还能通过党建云平台的在线答题、交流互动等方式，随时随地参与云上党建活动，增强归属感和组织凝聚力。

高德地图党委书记李艳霞表示，发布党建云平台，是高德地图在共享出行领域推进行业党建工作的具体行动。未来，高德党委将持续围绕交通强国、网络强国、数字中国不断创新，持续推进党建与业务双融双促，以高德的业务特点和能力为基础，发挥所长，为产业发展贡献力量。

7月1日，高德地图党委联合首批20家出行生态企业启动“红色领航，服务先锋”行业党建品牌，并签署行业党建共建倡议，各出行企业将推进党建和业务的深度融合，以党建引领服务升级；高德地图将在共享出行领域率先升级产品能力，为出行企业的党建工作提供产品支持。

据介绍，除了为行业无偿提供党建云平台，高德打车同时上线了“党员司机”荣誉勋章功能，旨在帮助出行生态强化服务引领。经出行生态企业确认的党员司机，可线上佩戴“党员司机”荣誉勋章，让用户在高德地图叫车时，能够看到“党员司机”荣誉勋章标识。

风韵出行党支部书记兼总经理刘绥群说，“司机群体的工作时间灵活、地点分散，党建活动组织门槛高、难度大，高德地图党建云平台的上线，为基层党建工作提供了新阵地。目前，我们正在织密组织网络，引领党员司机亮身份、当先锋，为我们的党员司机线上佩戴荣誉勋章，让用户知晓司机的党员身份，能够强化党员司机的荣誉感、责任感，发挥服务标兵的‘磁场效应’。”

重庆国泰出租汽车（集团）有限公司党支部书记王国庆认为，通过和高德地图共建行业党建品牌，结合自身的评优机制、帮扶机制，培养出一批政治可靠、服务优秀的党员司机，能够引领、带动行业服务能力升级。

(责编：董童、李源)
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