人民网北京7月3日电 （记者车柯蒙）7月2日，2023中国智能车大会暨国家智能车发展论坛在广州南沙开幕。本届大会以“智能交互 驱动未来”为主题，来自智能车及相关领域学术界、产业界的嘉宾共同展望智能车领域前沿趋势，探索科技赋能产业升级之路。

国家自然基金委信息科学部副主任何杰在致辞中指出，我国智能网联汽车正处于快速发展的时期，随着人工智能、大数据、物联网等前沿技术的不断突破和应用，智能车辆逐渐走入我们的现实生活。智能车的出现，将给我们的出行方式带来革命性的变革，不仅会提升行车的安全性和舒适性，还会为能源消耗和交通拥堵等问题提供有效的解决方案，因此智能车技术的研究和发展，对于推动交通运输产业的转型升级，促进可持续发展具有重要意义。

广东省科协党组成员华旭初在致辞中指出，在新一轮科技革命和产业变革的推动下，人工智能与信息通信技术赋能汽车产业，抢抓智能网联汽车的历史发展机遇，将助推我国智能交通和智慧城市的快速发展，实现汽车产业转型升级，建立新的产业生态。

南沙开发区党工委副书记谢伟在致辞中指出，智能网联汽车是汽车产业的未来发展方向。近年来南沙坚持产业为本、制造业立区，做强汽车支柱产业。

大会主席、香港科技大学（广州）校长倪明选在致辞中指出，当今汽车已逐步超越简单的代步工具，日益与道路交通、移动设备结合，成为改变人类生活、推动社会智能化的重要工具。香港科技大学（广州）从建校起就规划布局智能交流为重点发展领域，关注交通行为分析、自动驾驶技术、车联网通信等前沿科技，同时也成立了全域互联与网联智能研究中心、交通行为与心理安全实验室、智能自动驾驶技术中心等一系列的实验室。

大会主席、中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁在致辞中指出，在风云激涌的时代中，我们见证了中国信息技术、互联网、人工智能等技术逐步发展形成视听觉认知计划，新学科的发展和科技成果的诞生，需要持之以恒的决心和探索。在研究过程中，不仅需要顶级的科学家，还需要有卓越的工程师，把科学家的追求、学术思想能够在真实的物理世界中能够成长起来。

中国工程院院士、北京邮电大学教授张平在题为“智简通信网络赋能智慧交通”的报告中，分析了未来通信系统范式改变的必要性及设计原则和实现途径，介绍了AI与通信技术融合发展的最新成果，并对智简通信网络如何赋能智慧交通进行了深入分析。

中国工程院院士、北京交通大学教授张宏科在题为“新型网络研究及交通领域的应用”的报告中指出，传统网络技术在取得巨大成功的同时，也面临着特殊行业应用带来的新需求和新挑战，如高移动、高安全和确定性等，亟待进行网络技术创新，满足行业迫切需求。

中国工程院院士、中国自动化学会常务理事、同济大学教授蒋昌俊带来的报告题目是算网系统。随着信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，新应用层出不穷、新业态蓬勃发展。国家在此背景下提出建立八大算力中心和十大数据中心的数字时代基础建设，这必将对我国经济社会发展产生深远性和历史性的影响。

(责编：乔业琼、吕骞)

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