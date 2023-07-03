人民网北京7月3日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，水利部、国家发展改革委联合印发《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》明确提出到2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上；到2035年，建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制，非常规水源经济、高效、系统、安全利用的局面基本形成。

《指导意见》指出，要坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹考虑各地区水资源禀赋、承载能力与发展需求，坚持将非常规水源纳入水资源统一配置，以强化配置管理、促进配置利用、加强能力建设、健全体制机制为抓手，着力扩大非常规水源利用领域和规模，为缓解水资源供需矛盾、提升水安全保障能力提供有力支撑。

《指导意见》要求，通过科学规划布局、实行目标管理、纳入用水计划、严格论证审批、引导市场配置、加强考核监督等措施强化非常规水源配置管理，按照再生水、集蓄雨水、海水、海水淡化水、矿坑（井）水、微咸水等不同水源类型分别明确配置利用领域及相关措施，从计量统计、技术标准、科技支撑等方面强化基础能力建设。

《指导意见》的出台将有效促进非常规水源开发利用，推动水处理领域技术装备研发应用，增强相关市场主体内生动力，促进节水产业发展，培育新的经济增长点。

据悉，下一步，水利部、国家发展改革委会同有关部门指导各地相关部门贯彻落实《指导意见》，加大非常规水源开发利用力度，强化配置管理措施，持续推动扩大利用领域和规模，有效发挥非常规水源增加供水、减少排污、优化水资源配置体系、提高水资源利用效率的重要作用。

(责编：乔业琼、吕骞)

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