两部委：加强非常规水源配置利用 2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米
2023年07月03日17:04 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月3日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，水利部、国家发展改革委联合印发《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》明确提出到2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上；到2035年，建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制，非常规水源经济、高效、系统、安全利用的局面基本形成。
《指导意见》指出，要坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹考虑各地区水资源禀赋、承载能力与发展需求，坚持将非常规水源纳入水资源统一配置，以强化配置管理、促进配置利用、加强能力建设、健全体制机制为抓手，着力扩大非常规水源利用领域和规模，为缓解水资源供需矛盾、提升水安全保障能力提供有力支撑。
《指导意见》要求，通过科学规划布局、实行目标管理、纳入用水计划、严格论证审批、引导市场配置、加强考核监督等措施强化非常规水源配置管理，按照再生水、集蓄雨水、海水、海水淡化水、矿坑（井）水、微咸水等不同水源类型分别明确配置利用领域及相关措施，从计量统计、技术标准、科技支撑等方面强化基础能力建设。
《指导意见》的出台将有效促进非常规水源开发利用，推动水处理领域技术装备研发应用，增强相关市场主体内生动力，促进节水产业发展，培育新的经济增长点。
据悉，下一步，水利部、国家发展改革委会同有关部门指导各地相关部门贯彻落实《指导意见》，加大非常规水源开发利用力度，强化配置管理措施，持续推动扩大利用领域和规模，有效发挥非常规水源增加供水、减少排污、优化水资源配置体系、提高水资源利用效率的重要作用。
(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 核辐射超标468倍！沈阳海关查获15条“保健石”项链
- 人民网北京7月3日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，近日，沈阳海关所属沈阳桃仙机场海关在监管进境航班时，发现一名旅客通过海关固定式核辐射监测门时引发报警，现场关员对其拦截后进行复查。经查，该旅客携带的15条“保健石”项链核辐射超标，辐射量达到46.85μSV/h，超现场本底值468倍，经放射性核素分析，该保健石中含钡-133，钍-232两种放射性核素，其中钍-232被列入世界卫生组织国际癌症研究机构1类致癌物清单。…
- 评论
- 关注