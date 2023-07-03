人民科技入选北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单
2023年07月03日18:37 | 来源：人民网
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7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在北京举办，人民网科技（北京）有限公司（简称“人民科技”），作为数据伙伴入选“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”成员名单，并参与了首批“北京市人工智能大模型高质量数据集”发布。
据了解，“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”由北京市经济和信息化局联合北京市科委中关村管委会、北京市发改委共同发起，通过汇聚产业链上下游合作伙伴，搭建人工智能大模型的开放合作平台，根据伙伴计划，伙伴共分为算力伙伴、数据伙伴、模型伙伴、应用伙伴和投资伙伴五类。
本次论坛上发布了首批“北京市人工智能大模型高质量数据集”，共有10家单位的18个高质量训练数据集入选，包括人民日报语料数据集、国家法律法规语料数据集、两会参政议政建言数据集、“科情头条”全球科技动态数据集、中国科学引文数据库数据集、科技文献挖掘语义标注数据集等，涵盖经济、政治、文化、社会、生态等不同领域，总规模超过500T，将助力通用大模型和行业大模型训练。
“2023全球数字经济大会”由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国科学技术协会共同主办，“人工智能高峰论坛”作为大会同期举办的六大高峰论坛之一率先亮相。
(责编：乔业琼、吕骞)
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