人民网北京7月3日电 （黄盛）据中国人民银行消息，日前，为贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。其中，支农再贷款、支小再贷款、再贴现分别增加额度400亿元、1200亿元、400亿元，调增后额度分别为8000亿元、17600亿元、7400亿元。

近年来，中国人民银行充分发挥结构性货币政策工具的总量和结构双重功能，加大支农支小再贷款、再贴现支持力度，切实支持“三农”、小微和民营企业，服务普惠金融长效机制建设。截至2023年一季度末，全国支农支小再贷款、再贴现余额2.6万亿元，创历史新高。据新华社报道，6月16日召开的国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》和《私募投资基金监督管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国学位法（草案）》。

上述会议指出，当前我国经济运行整体回升向好，随着前期政策措施的出台实施，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，物价就业总体平稳，高质量发展稳步推进。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

另据了解，当下中国人民银行推出的结构性货币政策工具主要分为长期性工具和阶段性工具。其中，长期性工具主要有支农再贷款、支小再贷款、再贴现等，阶段性工具主要有普惠小微贷款支持工具、抵押补充贷款、碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款、普惠养老专项再贷款、交通物流专项再贷款等。

招联金融首席研究员董希淼表示，央行增加支农支小再贷款额度，一方面将为金融机构提供更多资金支持，另一方面将降低金融机构资本成本，从而激励金融机构更好地服务“三农”和小微企业。在LPR下降、银行息差缩窄的情况下，为银行提供低成本资金，有助于银行保持息差基本稳定，进而继续推动融资成本稳中有降。

(责编：乔业琼、吕骞)

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