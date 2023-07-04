原标题：夏粮旺季收购进入集中上量阶段

本报北京7月3日电 记者陈晨从国家粮食和物资储备局获悉，目前，夏粮旺季收购已进入集中上量阶段，收购工作组织有序、措施得力、进展总体顺利。从进度看，截至6月30日，主产区各类粮食企业累计收购小麦500亿斤左右，已完成预计旺季收购量的四成以上。

从区域看，各地认真落实粮食安全党政同责，根据今年的小麦生产和收购形势，主动担当、积极作为、迅速行动，有针对性地优化收购政策措施，切实提升为农为企服务水平。江苏、安徽、湖北、四川等省份收购进度大体在六成左右；河南、河北、山东等省份进度在三到四成；山西、陕西、甘肃、新疆等省份收购工作已有序启动，进度在一到两成。从价格看，目前小麦购销较为活跃，市场价格稳中有涨，主产区小麦收购均价每斤1.38元左右；预计后期价格以稳为主，启动托市收购的可能性不大。

国家粮食和物资储备局表示，要精心组织市场化收购，引导支持各类企业积极入市，不断优化服务，探索推广预约收购，认真做好清理、烘干、收储等相关工作，帮助农民科学储粮、有序售粮，确保粮食颗粒归仓；严格执法监管，严肃查处压级压价、“转圈粮”“打白条”等违法违规行为，切实维护种粮农民利益和良好市场秩序。

(责编：杨曦、吕骞)

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