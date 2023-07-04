人民网北京7月4日电 （记者王仁宏）据农业农村部网站消息，6月中下旬以来，华北黄淮等地出现持续高温天气，造成土壤失墒加快，部分地区旱象露头。据中国气象局预计，未来10天华北黄淮等地仍多高温天气，导致部分夏播作物出苗及幼苗生长发育受阻、春播作物长势偏弱，给秋粮生产带来严峻挑战。

农业农村部高度重视，在前期与中国气象局多次会商、调度分析影响基础上，7月1日又通过国家预警信息平台、中央电视台“天气预报”栏目联合发布农业高温干旱风险预警，会同水利、应急管理、气象等部门联合下发北方地区防高温干旱预案，要求各地立足抗灾夺丰收，强化措施，分区分类落实关键技术措施，切实减轻灾害影响。

预案要求，一是加强监测预警。强化部门沟通会商，密切关注高温、干旱发展动态，及时发布预警信息。加强灾情调度，分析研判灾害影响，提出有针对性的抗灾措施。

二是科学防灾减灾。及时灌溉保苗，适时中耕除草，喷施叶面肥，增强植株抗逆能力。加强病虫害监测预警，大力推进统防统治和联防联控，遏制病虫暴发危害。

三是强化指导服务。组织专家分作物制定完善科学抗高温干旱技术方案，适时组派工作组和科技小分队深入受灾一线开展技术服务，指导农民落实抗旱保苗关键技术措施。

(责编：王仁宏、吕骞)

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