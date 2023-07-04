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 逆转衰老新突破——

一针改善老年灵长类动物的记忆

2023年07月04日09:07 | 来源：科技日报
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原标题：一针改善老年灵长类动物的记忆

　　科技日报北京7月3日电 （记者张梦然）《自然·衰老》3日发表的一项研究显示，单次注射寿命蛋白klotho可以改善老年猴子的认知功能。研究人员认为，这一成果或能推动klotho作为一种脑功能恢复疗法的临床转化。

　　认知是大脑的关键功能，但衰老和年龄相关性疾病（如阿尔茨海默病）会导致认知障碍。随着全球人口老龄化，认知障碍已经成为需要有效药物干预的一个生物医学挑战。

　　klotho是一种由肾脏、大脑组织表达的天然蛋白质，以类似于激素的方式在体内循环。其以希腊命运守护神命名，参与多个重要生理学功能。klotho也是一种会随年龄增长而减少的长寿蛋白，早前研究已被证明能延长小鼠寿命，近期还被发现能增强小鼠的突触功能和认知能力——无论年少还是年老小鼠，klotho蛋白片段治疗都可以改善其大脑功能。

　　此次，为了探索klotho对于非人灵长类认知功能的类似影响，美国加州大学旧金山分校神经学家丹纳·杜宝尔及其同事向18只老年恒河猴（平均年龄约22岁）注射了单次低剂量的klotho（每1公斤体重注射10微克）。结果显示，单剂量的klotho能改善老年灵长类的认知功能，评判标准为工作与空间记忆的评估测试，且这种改善能持续至少两周。更高剂量则没有显示出任何认知改善的作用。

　　研究团队总结道，klotho对认知功能的改善作用可以延伸到非人灵长类动物。该研究结果有助于将来开发出对抗老年人认知退化的干预手段。

　　随着年龄增长，我们很容易感到记忆力和认知功能不可逆地下降；老年人更是直接面临阿尔茨海默病的威胁。目前投入延缓大脑衰老研究的经费达数十亿美元，相信会得到越来越多有效药物的证据。在研发出特效药之前，我们应该提醒自己一句：节制饮食加上积极锻炼，早已被证明有助于大脑健康和年轻——“管住嘴，迈开腿”是人人唾手可得的神药。

(责编：杨曦、吕骞)
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