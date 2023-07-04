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中国“一带一路”再保险共同体首创利用卫星遥感技术助力“一带一路”重要项目获得足额风险保障

2023年07月04日09:44 | 来源：新华网
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原标题：中国“一带一路”再保险共同体首创利用卫星遥感技术助力“一带一路”重要项目获得足额风险保障

　　近日，中国“一带一路”再保险共同体（以下简称“共同体”）在国际承保能力不足的情况下，率先释放全部政治暴力风险保险承保能力支持央企秘鲁项目，并首创利用卫星遥感技术出具专业风险建议书，助力“一带一路”重要项目获得足额风险保障。

　　根据当地业主要求，央企秘鲁项目须提供政治暴力风险保单方可开工建设，受国际政治暴力风险保险承保能力不足以及全球再保人风险偏好转变的影响，该项目排分一度陷入困境，影响工程开工。共同体主动对接，率先释放全部承保能力，但距离完整保额保障仍有差距，为助力该项目顺利排分，共同体首创利用卫星遥感技术对项目中公路的整体走势、沿线自然人文环境、周边风险点位等重要信息形成风险报告。海外再保人以共同体的风险报告数据为承保依据，同意在共同体的承保能力之上提供额外的承保能力支持。最终，该项目成功获得足额政治暴力风险保险支持。

　　2023年初，原中国银行保险监督管理委员会出台相关文件，指出“中国财产保险业要加强风险减量服务基础能力建设，积极协助投保企业开展风险减量工作，推动科技创新与风险减量服务紧密结合”。共同体积极发挥国内唯一专门从事“一带一路”风险管理行业平台的优势，不断提升技术能力和创新能力，在此次秘鲁项目中，率先将卫星遥感技术引入承保流程，有效带动国际承保能力支持，共同为承保项目提供足额风险保障，确保项目在风险减量的基础上顺利开工，成为保险业助力共建“一带一路”倡议的又一典型案例。

(责编：董童、李源)
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