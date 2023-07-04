原标题：农业银行助力绘就宜居宜业和美乡村新画卷

白墙黛瓦的“小洋楼”有序排列，农家小院厕所入室干净整洁，房前屋后绿植遍布，假山、凉亭别样精致，水塘沟渠清澈见底，宽敞平坦的硬化村道蜿蜒向前，现代化高效农业大棚分列两侧，富有文化气息的活动中心内村民喜笑颜开，一幅宜居宜业和美乡村的立体画卷缓缓展开……这是农业银行通过“乡村人居环境贷”支持的“江苏盐城蟒蛇河乡村振兴示范项目”。

“盐都为国家级乡村振兴示范县，盐城蟒蛇河乡村振兴示范项目为示范县命名后盐都首个重大乡村振兴项目。目前，正是我们公司发展的关键时期，需要大量的资金支持，感谢农行在我们最需要的时候给予了及时帮助。”“盐城蟒蛇河乡村振兴示范项目”运作主体、江苏大纵湖文旅发展集团有限公司董事长张伟说。

农业银行认真贯彻党中央、国务院相关决策，落实《乡村建设行动实施方案》工作要求，近期出台宜居宜业和美乡村建设服务方案，着力加大融资支持力度，助力宜居宜业和美乡村建设。

农业银行加大信贷规模倾斜配置力度，优先满足宜居宜业和美乡村建设领域信贷需求。围绕村庄整体改造，着力做好对农村防汛抗旱、供水保障、公路网、清洁能源、仓储保鲜冷链物流等乡村基础设施建设的融资支持。加强对农村生活污水处理、垃圾处理等项目的贷款投放力度，改善乡村人居环境。强化对乡村教育、医疗、养老、殡葬等领域的融资支持，助力乡村基本公共服务能力提升。重点支持城镇基础设施、城镇公共服务向乡村延伸，推动城乡融合发展。

为持续提升服务能力，农业银行强化激励约束，统筹协调全行宜居宜业和美乡村建设服务工作。优化乡村人居环境贷等特色信贷产品，满足企业金融需求。利用农村集体“三资”管理平台，以及智慧畜牧、智慧景区等金融服务场景，提升服务数字乡村基础设施、智慧农业、乡村治理的能力和水平。发挥农银集团优势，为宜居宜业和美乡村建设承建企业和单位提供股权、债权、租赁等形式丰富的融资产品。

截至6月末，农业银行宜居宜业和美乡村建设相关领域贷款余额1.84万亿元，较年初增加2957亿元，增速19.2%，有力支持了农村人居环境改善、乡村基础设施完善和公共服务能力提升。

(责编：曹淼、李源)

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