工信部：将加快建立中国-东盟工业领域部长级对话交流机制
人民网深圳7月4日电（记者申佳平）“中国和东盟在新兴产业领域互补性强，企业间交流合作意愿强烈，近年来数字经济、光伏、新能源汽车等领域推进一批高水平项目，展现出广阔的发展前景。”在7月4日举行的中国-东盟新兴产业论坛上，工业和信息化部部长金壮龙表示，下一步将加快建立中国-东盟工业领域部长级对话交流机制，开展全方位交流合作，为产业各方的务实合作创造良好条件。
2021年11月，中国和东盟正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。金壮龙指出，中国-东盟新兴产业论坛是落实中国和东盟国家领导人共识的重要举措，对于拓展新兴产业领域务实合作、促进地区经济繁荣发展具有重要意义。
他表示，中国政府高度重视新兴产业发展，将发展壮大新兴产业作为构建现代化产业体系的战略性措施，着力加强创新创业创造，推动新兴产业实现快速发展。
数据显示，2022年，新一代信息技术、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业增加值占GDP比重超过13%，形成一批具有全国影响力的先进制造业和战略性新兴产业集群。我国已累计建成5G基站284万个，5G应用融入97个国民经济大类中的60个。人工智能核心产业规模达到5000亿，企业数量近4000家。工业机器人年产量达44.3万套，新增装机总量全球占比超过50%。光伏组件、风力发电机等清洁能源装备关键零部件占全球市场份额的70%。新能源汽车年销量达到680万辆以上，连续八年位居全球第一，新能源汽车已占到汽车新车总销量的四分之一以上。
“中国在发展新兴产业的过程中，始终秉持开放合作理念，鼓励支持政产学研各层面的国际交流合作。”对于下一步中国和东盟在新兴产业领域的合作，金壮龙提出了四方面建议。
一是加强政策对接，营造新兴产业发展良好环境。丰硕成果凝结在深厚的战略互信之中。中国愿与东盟各方充分发挥中国-东盟数字部长会议机制作用，加快建立中国-东盟工业领域部长级对话交流机制，在发展政策、战略规划、标准体系、监管手段等方面，开展全方位交流合作，持续增进战略互信，为产业各方的务实合作创造良好条件。
二是激发创新活力，促进重点领域高质量发展。东盟在探索产业转型与创新发展方面潜力巨大，中方愿与东盟深入落实《中国-东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》等合作计划，聚焦新能源汽车、数字经济、能源电子等新兴产业领域，挖掘一批科技含量高、投资体量大、产业带动性强的重大项目，激发产业合作新动力，建设创新发展新高地。
三是坚持开放包容，探索协同发展新模式。新兴产业发展需要产业链供应链互联互通、稳定畅通。中方愿与东盟以本次论坛为契机，促进人流、物流、资金流、信息流在园区间、产业间、地区间高效流动，实现产业链、供应链、价值链更深层次融合，构建具有中国-东盟特色的新兴产业协同发展模式。
四是推进能力建设，夯实新兴产业发展基础。中国与东盟命运与共、休戚相关，共享共赢的发展理念深入人心。中方愿与东盟以能力建设为导向，开展联合试点示范和人才交流，三年内为东盟培养1000名数字人才，不断加强政、产、学、研、用、商等方面的互补性和协同性，推动合作再上新台阶。
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