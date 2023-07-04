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国家气象中心：盛夏时节极端天气偏多 暑期出游需及时关注天气资讯

2023年07月04日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （欧阳易佳）7月4日，中国气象局举行7月例行新闻发布会，国家气候中心副主任贾小龙在回答人民网记者提问时表示，暑期7、8月份是盛夏季节，是旅游旺季，也是我国主汛期关键时期。国家气候中心预测，今年盛夏我国气候状况为一般到偏差，极端天气气候事件偏多，高温热浪、阶段性强降水、暴雨洪涝等气象灾害较重。

人民网记者提问。中国气象局供图

人民网记者提问。中国气象局供图

贾小龙表示，学生暑期出游，需要更多关注目的地天气气候资讯，掌握必要的气象防灾减灾知识。高温天气下，建议户外活动时做好防暑防晒和降温措施，备足饮水，尽量避开中午的高温时段。要避免在暴雨、雷暴大风等恶劣天气下进行户外活动，尤其是山区和不熟悉水域。

“比较好的避暑旅游去处很多，比如高海拔地区，青海、西藏等地，气候凉爽、空气清新，适合避暑和观赏自然风光。”贾小龙说，还有滨海城市，有海风的吹拂、海水的清凉；再就是山区、森林公园等，植被资源丰富的地区往往拥有清凉的气候，是避暑休闲的好去处。

贾小龙介绍，国家气候中心正在积极推进“避暑旅游目的地”气候生态品牌的创建工作。2022年，全国共有37个县市或区域成功获评“避暑旅游目的地”称号，这些县市分布在我国的各个地区，东北、西北、云南、四川、湖北、江西等地。

(责编：乔业琼、吕骞)
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