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国家气象中心：预计7月上旬京津冀等地仍多高温天气

2023年07月04日19:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （欧阳易佳）今日，中国气象局召开新闻发布会上，国家气象中心副主任张恒德在会上表示，预计7月上旬京津冀等地仍多高温天气，5至7日，京津冀、汾渭平原及河南北部、山东北部等地部分地区日最高气温可达39至41℃；8至9日，华北南部、汾渭平原、河南北部等地还将有明显高温天气。

从6月中旬开始，华北等地就一直持续高温天气，未来又将持续，今年北方这轮高温是不是比往年来得早、来得猛？对此，张恒德指出，今年北方地区高温天气从开始时间而言并非特别偏早，如2014年5月底京津冀和黄淮等地就出现了持续高温天气。今年6月中旬以来，华北、黄淮等地高温过程影响时间偏长、强度明显偏强。其中，6月21日至24日京津冀等地高温天气极端性强、持续时间长、40℃以上高温范围广，为华北地区近10年来6月最强高温过程。在此次过程中，京津冀、山东北部等地日最高气温达40至41℃，最大值为41.8℃，出现在北京怀柔区和天津滨海新区，共有21个国家站最高气温突破历史极值，49个国家站突破6月极值；北京观象台在该站有气象记录以来首次连续3天最高气温达到或超过40℃(22日41.1℃，23日40.3℃，24日40.0℃)。

张恒德预测，5至8日，京津冀、黄淮境内京港澳、大广、京沪等高速公路部分路段的路面温度可达55至62℃，建议重点关注由路面高温导致的车辆爆胎、自燃等事故。

“连日高温将导致用电和能源需求急剧加大，建议电力部门规划好能源调度，做好用电高峰时段的电力供应保障措施。”张恒德说，此外，受湿热天气影响，长江中下游地区电力负荷也将逐渐增高，建议提前做好电力供应保障。北京北部、河北东北部等地森林火险气象等级较高，建议做好林火防范和监测。

“在健康方面，建议公众在高温时段非必要不外出。”张恒德建议，老人、儿童、孕妇及有慢性基础性疾病的人群应尽量待在凉爽的室内；外出采取防护措施，尽量避开中午太阳直晒的最热时段，并随时补充水分。若有中暑症状，应立即转移到阴凉处休息，补充电解质，并视情况及时就医。

(责编：乔业琼、吕骞)
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