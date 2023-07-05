人民网北京7月5日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月5日08时至6日08时，内蒙古东北部、黑龙江中南部以及云南西部、重庆中部、浙江北部等地部分地区有大到暴雨，其中，内蒙古东北部局地有大暴雨（100-110毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

6日至8日，江淮、江汉东部、江南北部、四川盆地东部及贵州、云南北部、西藏东南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨；此外，内蒙古中东部、东北地区西南部等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨。

10日至12日，西北地区东南部、华北地区东部、东北地区、黄淮、江汉、四川盆地及西藏东南部等地还将有明显降雨过程。

5日起，京津冀、黄淮等地高温将再度发展加强，其中，5日至7日，河北大部、北京、天津、山东北部、河南中北部等地日最高气温可达37-39℃，河北南部和河南北部等地部分地区超过40℃；8日至10日，北京、天津、河北北部等地高温明显减弱，河北中南部、河南大部、山东北部等地部分地区高温持续。

预计7月5日白天，河北中南部和东北部、北京大部、天津、山东大部、河南中北部及湖南中南部、江西中南部、福建中东部、广东中部、新疆南疆盆地东部等地有35℃以上高温天气，其中，河北中南部、北京东部、天津南部、山东中北部、河南北部等地部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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