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四部门联合印发通知

抓好防灾减灾 千方百计夺取粮食丰收

2023年07月05日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：抓好防灾减灾 千方百计夺取粮食丰收

　　 本报北京7月4日电（记者陈晨）目前，全国进入汛期和盛夏季节，也是秋粮生产和防灾减灾关键时期。预计汛期气候状况总体一般到偏差，区域性、阶段性旱涝灾害明显，厄尔尼诺后期快速发展，“小概率高影响”极端天气气候事件偏多，农业生产面临的不确定性进一步增加。为科学有效应对不利气象条件，近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合下发通知，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。

　　 通知要求，提高政治站位、增强抓好农业防灾减灾的责任担当。今年是全面贯彻党的二十大精神和加快建设农业强国的开局之年，经济社会发展稳大局、应变局、开新局任务繁重，确保粮食和重要农产品稳定安全供给具有特殊重要意义。各地区各有关部门要清醒认识做好今年抗灾夺丰收保安全的重要性，提高政治站位，强化责任担当，系统谋划各项防范举措，做好充分应对准备，切实将这项工作摆在突出位置抓紧抓实。

　　 要加强灾害风险预报预警和灾情监测调度。各级农业农村、水利、应急管理、气象等部门要加强应急值守，关键时期、关键岗位坚持全天候值班制度，持续开展灾害性天气预测预报，提供全链条、精细化、定制式气象服务，将天气预报和灾害风险预警到县市、到乡村。充分利用网络、广播电视、自媒体、12316等渠道，及时发布预警信息和技术措施，确保做到预警信息到户、防御措施到田。要加密灾情调度，实行周调度、月会商、重大灾情及时报告制度，准确掌握雨水情、墒情、苗情和灾情，科学评估灾害影响，适时启动应急响应。

　　 要分区分类做好灾情防范应对。各地各有关部门要结合本地实际，细化完善农业防灾减灾预案，明确责任分工，加强协调配合，形成工作合力。农业农村部门要根据作物生长发育进程，制定防灾减灾技术意见；在作物生长发育关键时期，力量要压到一线，分区包片推进防灾减灾稳产增产措施落实到户到田；灾害发生后，组织应急作业服务队及时抗旱排涝、抢收抢烘。水利部门要科学精细调度水利工程，有效防御江河洪水，最大限度减轻洪涝灾害损失；在保障防洪安全的前提下，统筹做好蓄水保水，积极储备抗旱水源，强化抗旱水源统一调度和灌区灌溉排水管理，因地制宜采取应急调水、打井取水等措施，保障农业灌溉用水。应急管理部门要做好救援救灾物资准备，及时启动应急响应，开展防汛抗旱应急救援，组织做好灾害救助。气象部门要及时发布气象预警信息，适时开展人工影响天气作业。

　　 此外，要加强政策支持和物资队伍保障。加强与财政部门沟通协调，积极争取政策、资金、物资支持；灾害发生时，迅速调度农业受灾情况，争取农业防灾救灾资金，及时启动农业保险理赔工作，支持农民及时开展灾后生产恢复。强化农业防灾减灾应急服务队伍能力建设，建立抗灾机具等物资储备台账，及早检修设施机具，引导农机合作社、植保合作社等社会化服务组织做好抗灾救灾准备。及早做好用肥、用药、用种等农资需求调度，搞好生产储备，加强余缺调剂，强化质量监管，保障生产需求。同时，充分利用网络、广播电视、报纸等平台，及时解疑释惑，广泛开展政策宣传和技术培训，普及重大农业气象灾害影响和科学避灾防灾抗灾技术措施。

(责编：杨曦、吕骞)
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