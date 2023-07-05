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国网虞城县供电公司：“电力驿站”助力乡村振兴

2023年07月05日09:58 | 来源：人民网
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近日，国网虞城县供电公司党员服务队在河南省虞城县稍岗镇韦店集村“电力驿站”首席客户经理赵春光的带领下，到顺华塑料制品厂开展电力走访上门服务活动。

国网虞城县供电公司适应农村发展新形势需要，不断拓展延伸乡村供电服务范围和渠道，依据稍岗镇国家钢尺生产基地特色产业区域优势，因地制宜与地方政府共建“村级电力便民服务点”，率先在稍岗镇韦店集村建成村网共建“电力驿站”便民服务示范点，通过乡镇供电所与乡村服务共建，完善“网上办、掌上办、就近办、上门办、帮着办”的农村基层供电服务体系，推行首席客户经理一站式服务机制，电力服务进企业、进户家，构建“业务站办理、需求一站响应、隐患一站处理”的一站式服务模式，打通供电服务“最后一百米”，实现便民服务“零距离”。

自韦店集村示范点成立以来，通过“线上+线下”相结合的方式快速受理客户用电诉求，有效服务了区域内6家钢尺企业、2家日用品生产企业和一个集养殖、特色农业、休闲娱乐于一体的“十里画廊”生态园，深入走访20余次，提供电力帮扶、用电咨询、新增报装、业扩变更60余次。

截至目前，国网虞城县供电公司13 个中心供电所与村级组织服务共建示范点13个，全面助力乡村振兴，增强了农村供电服务的实效性和精准性，使人民群众电力获得感不断充实，服务需求更有保障，用电满意度持续提升，村网共建“电力驿站”已成为虞城美丽乡村建设和区域经济发展电力赋能的响亮名片。（王支援 高雯娣）

(责编：曹淼、李源)
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