据国家开发银行最新消息，今年以来，国家开发银行立足职能定位，探索市场化融资模式，为农田建设领域提供长期稳定金融服务，服务以基础设施现代化促进农业农村现代化。截至6月末，该行已累计发放农田建设贷款235亿元，计划建成高标准农田425万亩，其中2023年发放43亿元，重点支持吉林、江苏、四川、广西、宁夏等省（市、自治区）高标准农田建设和农田基础设施改造提升工程，助力更多粮田变良田，服务“藏粮于地、藏粮于技”落到实处。

据该行相关负责人介绍，今年以来，开发银行四川分行大力支持农业农村基础设施建设，采用“企业+村集体+农户”专业运营模式强化利益联结，目前已发放贷款6.3亿元，支持古蔺县12个乡镇建成高标准农田8.85万亩，每亩粮食综合产能提高100公斤，带动农户年均增收2000元。同时，该行积极在金堂县、泸县等地复制推广运营模式，支持建设高标准农田约80万亩，助力激发县域农业高质量发展内生动力，以产业振兴带动乡村全面振兴。

今年以来，开发银行吉林分行向松原盐碱地改造项目投放2.5亿元，通过对盐碱地等宜农荒地科学综合改造，支持松原全域土地综合整治见实效。项目建成后，预计可耕地增容15万亩，粮食增产1亿斤，农民增收1.3亿元。

在江苏，开发银行江苏分行全力推动高标准农田建设和产业发展，2023年发放贷款3.9亿元，支持淮安金湖县、盱眙县、盐城建湖县依托当地优势产业，统筹农业农村资源，通过农田+现代设施农业建设，实现“一只虾”带动“一片稻”，以农业农村基础设施建设带动多业态共生、多产业融合发展，有效带动当地百姓增收致富。

在助力高标准农田建设过程中，开发银行积极推广生态型改造措施，以生态脆弱农田为重点，因地制宜加强生态沟渠及其他耕地利用设施建设，助力改善农田生态环境。开发银行宁夏分行发挥开发性金融功能作用，助力在实施沙湖区域水环境生态修复基础上，开展17万亩农田改造，配套现代设施农业、湿地生态养殖、冷链物流基地等农业基础设施建设。项目建成后，可实现年均粮食增产3.8万吨，对于提升当地农业综合生产能力，实现生态环保高水平保护和特色产业高质量发展具有积极意义。

该负责人表示，下一步，该行将持续发挥开发性金融功能作用，聚焦农业基础设施精准补短板、强弱项，用好农田建设专项贷款，优化信贷资源配置，坚持让利于农，给予农田建设更优惠信贷政策倾斜，为服务加快推进农业现代化持续贡献开发性金融力量。

(责编：曹淼、李源)

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